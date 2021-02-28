北返車潮湧現 墾丁各景區人潮依舊多

連假今天為第二天，北返車潮陸續湧現，北上台1線與台17線下午2點到達2000輛，警方開始實施北上調撥車道，目前枋寮、水底寮等北上路段，開始出現壅塞情形。南下車潮，雖然在下午過後趨緩，但墾丁各景區人潮依舊，為因應夜間人潮湧入墾丁大街，恆春警分局預計在晚間7點，執行「三階段管制」交通管制措施。

交通隊統計，今天南下車潮，上午10點至下午1點，台1線與台17線每小時車流接維持在2000輛的高車流，最高則來到2363輛，直到下午3點左右才趨緩，反觀，提早北上的車流，於下午2點到達2000輛，警方開始實施北上調撥車道。