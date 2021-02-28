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228連假出遊多 高雄壽山動物園遊客比去年增近5成
228連假前兩天，高雄市壽山動物園遊客比去年的228假期增加近5成，今天人潮量直追今年大年初二。
228連假第一、二天，高雄的天氣不錯，出遊的民眾很多，如果不塞車，從高雄市區開車不到半小時可以到達到壽山動物園，吸引許多親子出遊，動物園的停車場也不時停滿，許多民眾從鹽埕區搭公車到動物園，省去等停車位的時間。
高雄市觀光局動物園管理中心主任莊絢智說，這兩天假期，吸引1萬4928人入園，比去年同期的遊客1萬142人多了近5成，今天是連假的第二天，入園的人也不少，不到下午關園時間，已有9200人次遊園，接近今年春節的年初二。
觀光局鼓勵民眾多到動物園走走，目前免收門票，但為了防疫，要求民眾入園要戴口罩，大門口也有工作人員為遊客量體溫。
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