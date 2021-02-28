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228連假首日 高雄捷運、輕軌運量大增
昨天是228連假第一天，高捷公司統計，昨27日高雄捷運運量為17萬6050人次、輕軌運量為2萬8713人次，遠比去年同樣假日第一天的高雄捷運12萬9666人次、輕軌運量7199人次還多。
高捷公司統計，昨2月27日高雄捷運運量為17萬6050人次、輕軌運量為2萬8713人次；去年連假第一天是2月28日周五，當日捷運12萬9666人次、輕軌運量7199人次。至於今天的運量須至今凌晨收班後統計。
高雄捷運、輕軌今年228連假運量大幅增長，捷運前3名為左營車站、巨蛋站、高雄車站，輕軌則以駁二附近C11、C12、C13人潮最為明顯。
高捷公司分析認為，去年2月疫情爆發不久，民眾對搭乘大眾運輸較有顧慮，如今經過1年，民眾也恢復對大眾運輸的信心，加上疫情不便出國，國內旅遊人潮增加，促進今年連假捷運、輕軌運量成長。
今天是高雄輕軌試營運免費搭乘最後一天，高捷公司表示，明日3月1日起輕軌恢復收費，請民眾記得搭車需刷卡，使用電子票證可享10元優惠票價。
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