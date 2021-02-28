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連假屏東各景區交通大致順暢 警預估會有北上車潮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東線枋寮五叉路口，目前車流大致順暢，警方預估下午會陸續出現北上車潮。圖／民眾提供
屏東線枋寮五叉路口，目前車流大致順暢，警方預估下午會陸續出現北上車潮。圖／民眾提供

228連假第2天，出遊人潮不減，今天中午台1線與台17線南下最高車流上午達到2363輛，各景區交通大致順暢，屏東警方預估，今天會出現提前北返車潮，中午12點至下午1點期間，台1線與台17線兩個路段車潮已達1457輛，有持續增加現象，若車流超過2000輛，將實施北上車道調撥紓解。

昨天連假首日，出遊車潮湧現，昨天中午南下台1線與台17線，南下車潮最高時段車流達2714輛，警方立即實施調撥車道紓解。

屏東山川琉璃吊橋三地門端、霧台神山社區道路、熱博黃金路、萬巒豬腳街商圈、瑪家鄉專五道路、東琉碼頭華僑市場等各景區周邊交通大致順暢。屏東警方預估，今天會出現提前北返車潮，截至中午12點為止，台1線與台17線車潮，每小時1457輛，持續增加中。

屏東警方表示，各分局持續注意交通狀況，彈性運用號誌，若台1線與台17線北上車流超過2000輛，將實施北上車道調撥紓解。

車潮 屏東 車道

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