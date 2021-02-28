家扶辦新春義賣 為馬祖孩子募款助學

為馬祖地區孩子募集獎助學金與學習用品，馬祖家扶中心開學都會舉辦義賣活動，減輕家庭開學時經濟負擔，同時創造義賣機會，讓地區鄉親、遊客以行動支持。

馬祖家扶迎新春義賣，與長期關心家扶的山隴統一超商共同協辦，馬祖介壽村（山隴）是南竿最熱鬧區域，多樣義賣商品匯聚人潮，並提供捐款認養家扶娃娃的活動，吸引居民與遊客撿便宜又做愛心，家扶中心共募集約新台幣6000元，將運用在孩童的獎助學金與添購學習用品。

馬祖家扶中心透過每年寒、暑假開學前後，舉辦義賣活動，為地區孩童募集獎助學金與學用品，鼓勵孩子學習，也減輕家庭開學經濟負擔，讓每個孩童都能安心、無牽掛的上學。

馬祖家扶中心表示，去年家扶發放15萬元獎助學金，惠及29名地區國小、國中、高中及大專生學子。另外，家扶中心也以兒少書桌、球鞋與背包等學習所需用品，讓孩子求學道路順遂。

馬祖家扶中心感謝參與義賣活動的民眾共襄盛舉，給予及時幫助，共同募資孩童開學所需的費用，透過活動傳遞「助貧，不是一個人做很多，而是每個人都做了一點」的愛心理念，並將持續透過義賣活動，匯集鄉親力量，幫助孩子學習成長。