居民不滿大林蒲遷村草案 市府：盡力達成共識

高市府2月5日公開大林蒲遷村安置草案計畫書，大林蒲6里今上午召開里民大會討論，不少里民對搬遷費、一坪換一坪的時間限制等條件不滿意，另也盼政府協助爭取空汙補償費。市府強調會傾聽民意，盡全力溝通、協商，直到達成共識。

大林蒲遷村草案計畫書公布後，沿海6里里長聯合召開里民大會，讓里民發表對草案的看法，今上午湧入數百里民參加，當地議員蔡武宏、鄭光峰等人也出席。

在地鳳興里長洪富賢說，政府公布了草案，但很多里民對遷村條件並不滿意，他們將收集里民的意見後，將這些里民意見呈給市府、中央和民代等，希望政府能將里民意見納入後重新修正計畫，讓遷村條件更符合居民需求。

有里民反映，政府以108年10月8日為基準日，該日期以前才能一坪換一坪，以後就不適用，但有些人是在基準日後，由父親將房子贈與孩子，卻無法適用。

里民也認為搬遷費不合理，同一屋只能申請一次補償，如果兄弟同住一屋，就只能一人申請補償，但過去紅毛港是同住一屋簷、不同人也可申請補償。也有里民盼政府統一拆遷房，不要給獎勵金讓居民自拆；另有不少人直言看不懂計畫書。

也有居民認為租屋補貼才1年半不夠，蓋房子恐無法在1年半蓋好，應該延長租屋補貼。也有居民羅列長期製造空汙的廠商，要求市府和民代協助向廠商爭取空汙補償費，補償他們居住多年來遭受的空汙傷害。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育說，草案公布到現在，居民還不知道自己房屋的查估價值，不知道自己房子到底被估價多少；他也不滿大林蒲遷村沒有立特別法專案處理，跟循環經濟園區綁在一起，限制很多，能從優補償空間恐也有限。

蔡武宏說，草案公布，但補償條件未達居民預期，大林蒲居民迫於政府經濟發展政策，長期生活品質受到嚴重影響，身心受害，如今政府有遷村美意，應該擴大從優辦理，拿出誠意，提供更符合居民需求的補償條件。

鄭光峰說，目前只是草案，不是定案，居民提出問題，府可再修正。不過居民也難免會拿桃園航空城和過去紅毛港遷村等做比較，認為其他地方補償有優於大林蒲的地方，建議政府要耐心傾聽、充分溝通，把時間拉長，把居民客觀訴求納入考量。

高市府表示，市長陳其邁指示市府團隊要多傾聽民意，未來當地將召開3場說明會後，如居民還是無法達成共識，說明會繼續開下去，盡全力溝通、協商，直到大家都有共識為止，讓大家歡喜換新厝。

市府也強調，大林蒲遷村條件一定比紅毛港優厚，當初交通部是以301億元預算辦理紅毛港遷村，而大林蒲遷村經濟部則是編列589億元專款，預算規模將近紅毛港遷村的兩倍。