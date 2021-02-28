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「不知我等她，還是她等我」林欽榮細數和高雄車站緣分

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
舊台鐵高雄車站19年前遷移時，林欽榮時任高雄市工務局長，19年後準備遷回原位時，林回高雄服務擔任副市長，林欽榮感性地說「不知道是我在等她，還是她在等我」。本報資料照片
舊台鐵高雄車站19年前遷移時，林欽榮時任高雄市工務局長，19年後準備遷回原位時，林回高雄服務擔任副市長，林欽榮感性地說「不知道是我在等她，還是她在等我」。本報資料照片

舊台鐵高雄車站19年前遷移時，林欽榮時任高雄市工務局長，19年後準備遷回原位時，林回高雄服務擔任副市長，林欽榮感性地說「不知道是我在等她，還是她在等我」，暌違19個年頭又重逢。舊台鐵高雄火車站大廳「高雄願景館」，當年配合新車站施工遷移，預計今年8月16日回娘家，回歸新高雄車站內，重回到世人視線焦點。

林欽榮說，立委管碧玲最近傳給他一段當年車站遷移紀念歌曲MV《再會啦！車站》，當時高雄市長謝長廷，及市府團隊首長管碧玲、姚文智、林欽榮等人合唱，透過動人的音樂旋律，字字句句呈現車站與地方的深厚情感。林欽榮說，重新回味這首歌曲MV彷彿掉入時光隧道，往事歷歷在目。

高雄車站承載高雄人共同記憶，林欽榮說，回想2002年那年，他時任高雄市政府工務局長，參與高雄願景館遷移，那盛大場面與歡樂氣氛，彷彿是昨日，記憶猶新。19年後，他又重回高雄這座城市，「高雄的改變有目共睹，不變的是，高雄車站依然居於高雄門戶，只是改頭換面，以一種摩登、包容形式，即將重現於世人眼前」。

林欽榮說，高雄願景館（舊高雄火車站）新址位處中山路與博愛路的中軸線，朝南面向海港，天氣好能見度高時，能看到85大樓。願景館遷移工程原擬明年1月啟動遷移，決定提早在今年8月啟動。鐵道局為求挪移施工精準定位，前館體需先第一階段頂升，補強基礎後進行第二階段頂升到預定高度，再往北挪移4.8公尺，之後再往西挪移57.86公尺到定位點等，預計明年1月完成定位及封固。

高雄舊火車站今年8月要從現在位置往西遷回到火車站站區，已展開遷移前置作業。本報資料照片
高雄舊火車站今年8月要從現在位置往西遷回到火車站站區，已展開遷移前置作業。本報資料照片

林欽榮 高雄車站 願景

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