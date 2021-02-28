拆了中博高架橋衝擊交通 高市府調整號誌並籲提前改道

高雄中博高架橋昨天起拆除，周邊道路都有交管。高雄市交通局檢討昨天交通流量和疏導情形，呼籲從北高雄開車或騎機車要到南高雄的民眾，不妨提早在大順路、同盟路改道，不要進到十全、熱河才改道，避免塞車。

交通局在中博高架橋拆除第1天，將南北向車流導引往中華路、自由路（復興路）通行，警察局也在高架橋周邊72處路口出動警、民力105人次疏導交通，改道這兩條南北向道路通行的車流約6成以上。

交通局表示，昨天上午在熱河街東西向（自由路到自立路）、自由路往北（同盟路到十全路）、復興路往南（建國路以南）都有車多情況，另部分用路人未遵循改道動線指示，以致熱河街、重慶街、松江街等路段壅塞。

為改善車流，交通局在熱河街、十全路、自由路（復興路）、中山路與七賢路口、中山路與八德路口、博愛路與熱河街口、博愛路與十全路口等，再微調紅綠燈秒數，讓主要車行方向獲得較多的通行時間，執勤員警也可視現場狀況即時手控調整。

交通局用來疏解中博高架橋拆除期間車流的道路，北面包括大順路、同盟路、十全路，南面為中正路，南北向的則要改走民族路、中華路，或者不開車不騎機車，改搭捷運。

中博高架橋拆除之前，南端下橋處接八德路，下一個路口是七賢路，北端下橋處接熱河街，下一個大路口是十全路。交通局依昨天的交通狀況，將北面的交管區擴大到十全路，並呼籲民眾開車從博愛路往南時，要依交通管制動線行進，如果要到南高雄，可提早在大順路或同盟路改道，大順路可直通苓雅區，或到民族路右轉向南；也可在博愛路、大順路口轉向西接中華路再往南；如走同盟路，也可接中華路與民族路，或直走沿愛河到前金區。