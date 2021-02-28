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屏東228紀念音樂會 潘孟安：愛與和平迎向希望

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今天舉辦228追思紀念音樂會。記者劉星君/攝影
屏東縣政府今天舉辦228追思紀念音樂會。記者劉星君/攝影

屏東縣潘孟安今在228和平日紀念日，陪同受難者家屬代表一同植下希望的樹苗，象徵生命延續、守護土地，並在紀念音樂會樂聲中，共同追思緬懷犧牲的生命，表達追求和平與民主的信念，以愛與和平共同為生長的土地點燃和平新希望，迎接族群融合。

屏東縣府今在屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與和平 迎向希望」紀念音樂會，追思228英靈及撫慰受難者家屬心靈，特別邀請入圍金曲獎最佳客語歌手蕭迦勒、台灣風歌樂集及長榮百合國小合唱團演唱多首動人曲目，傳達愛與希望，一起守護台灣民主，縣府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，活動採取防疫優先，流程規模縮減原則辦理。

潘孟安帶領多位縣府一級主管，向228受難者先賢最崇高的敬意，現場氣氛莊嚴隆重，並與受難者家屬代表一同植下希望的樹苗，透過植樹來象徵生命的延續、土地的守護，潘孟安也與家屬一同在228紀念碑前獻花表達追思。

228受難者家屬88歲張林淑汝幾乎每年都從恆春來參加228追思紀念音樂會，她今天一早六點就出門，搭客運再轉搭火車來到屏東市，她的二哥當年在上班途中槍斃，當時她才13歲左右，媽媽整天以淚洗面，看了內心很難過，「現在回想都過去了」。

潘孟安說，藉由228紀念音樂會，追思緬懷犧牲的生命，並表達追求和平與民主的信念，以愛與和平為我們共同生長的土地，點燃真正的和平新希望，以正向能量迎接真正族群融合，不分彼此，攜手前進迎向新生活、新未來。

屏東縣政府今天舉辦228追思紀念音樂會。記者劉星君/攝影
屏東縣政府今天舉辦228追思紀念音樂會。記者劉星君/攝影

屏東縣 受難者 潘孟安

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