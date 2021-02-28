快訊

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

等到奇蹟了！藻礁連署達標希望大 學生總召喊衝50萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杉林向日葵不敵寒流晚開花 盛開花海恰逢228連假

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
杉林向日葵比預期晚開花，228連假前進入盛開期。記者徐白櫻／攝影
杉林向日葵比預期晚開花，228連假前進入盛開期。記者徐白櫻／攝影

228連假第二天，高雄杉林區公所因應農曆春節假期栽種的向日葵比預期晚開花，連假前才進入盛開期。杉林公所指出，接近月光山隧道的杉美路與新庄幸福田花區還有不少向日葵盛開景觀，賞花好時節。

高雄美濃、杉林兩地固定在農曆年前栽種景觀花田，主要以波斯菊與向日葵為主，今年杉林栽種10公頃向日葵花田，原本預計在農曆年節期間盛開迎接走春人潮，後來受到氣候與灌溉用水不足影響，花期至少延後十天，春節只有波斯菊可賞。

杉林區長劉德旺指出，年前三波寒流導致向日葵成長遲緩，過完年才進入盛開期，配合農民耕作時節，部分花田已經剷除栽種稻米，但在杉林新庄幸福田、杉林大橋、永齡農場、杉美路一帶還有花田景觀，預計連假過後剷除，民眾要掌握賞花時機。

花田 連假 春節

延伸閱讀

連假過後 萬瑞快速道路2處路段施工 注意路況保平安

228連假第2天 上午8點半國1新竹路段稍見車潮

228連假 武陵、阿里山 賞櫻湧人潮

連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下車道如巨龍

相關新聞

高雄青創挺鳳農！陳其邁推薦春田冰亭「沒在怕鳳梨冰」

台灣鳳梨外銷中國大陸受阻，高雄市長除了到大樹關心鳳梨農民的情況，提出高雄市力挺台灣鳳梨農方案，昨天還到鼓山哈瑪星新濱的百...

屏東228紀念音樂會 潘孟安：愛與和平迎向希望

屏東縣長潘孟安今在228和平日紀念日，陪同受難者家屬代表一同植下希望的樹苗，象徵生命延續、守護土地，並在紀念音樂會樂聲中...

228連假第2天高雄空品略差 敏感族群要留意

228連假第2天，許多人出遊踏青，敏感族群要留意空氣品質。高雄今天戶外空氣品質為「橘色提醒」，整體風速偏弱，高雄位於相對...

杉林向日葵不敵寒流晚開花 盛開花海恰逢228連假

228連假第二天，高雄杉林區公所因應農曆春節假期栽種的向日葵比預期晚開花，連假前才進入盛開期。杉林公所指出，接近月光山隧...

「高雄iBus」APP 多了輕軌動態可查

高雄iBus APP不僅可以查詢公車資訊，現在又多了一個輕軌動態專區。市府新增輕軌即時動態查詢功能，讓民眾出門前可從AP...

屏東勝利星村又1家書店開幕 愛讀繪本屋推在地故事

全國獨立書店密度最高的屏東市勝利星村，又有一家書店開幕，「愛讀繪本屋」以繪本推廣和親職教育為營運理念，期望運用繪本的神奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。