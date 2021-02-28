杉林向日葵不敵寒流晚開花 盛開花海恰逢228連假

228連假第二天，高雄杉林區公所因應農曆春節假期栽種的向日葵比預期晚開花，連假前才進入盛開期。杉林公所指出，接近月光山隧道的杉美路與新庄幸福田花區還有不少向日葵盛開景觀，賞花好時節。

高雄美濃、杉林兩地固定在農曆年前栽種景觀花田，主要以波斯菊與向日葵為主，今年杉林栽種10公頃向日葵花田，原本預計在農曆年節期間盛開迎接走春人潮，後來受到氣候與灌溉用水不足影響，花期至少延後十天，春節只有波斯菊可賞。

杉林區長劉德旺指出，年前三波寒流導致向日葵成長遲緩，過完年才進入盛開期，配合農民耕作時節，部分花田已經剷除栽種稻米，但在杉林新庄幸福田、杉林大橋、永齡農場、杉美路一帶還有花田景觀，預計連假過後剷除，民眾要掌握賞花時機。