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高雄青創挺鳳農！陳其邁推薦春田冰亭「沒在怕鳳梨冰」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）推薦春田冰亭的「沒在怕鳳梨冰」，由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁（左）推薦春田冰亭的「沒在怕鳳梨冰」，由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾。圖／高雄市農業局提供

台灣鳳梨外銷中國大陸受阻，高雄市長除了到大樹關心鳳梨農民的情況，提出高雄市力挺台灣鳳梨農方案，昨天還到鼓山哈瑪星新濱的百年老街「春田冰亭」，品嘗推薦春田冰亭的「沒在怕鳳梨冰」，回應高雄青年創業者對台灣鳳梨農民的暖心支持。

這碗「沒在怕鳳梨冰」由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾，是高雄市新濱街區春田冰亭，為力挺台灣鳳梨農的創作。市長陳其邁昨天也來品嘗，並向民眾真心推薦。

春田冰亭經理李沅真與經營團隊密集研商，推出「沒在怕鳳梨冰」，希望以高雄在地大樹區生產的金鑽鳳梨，研發代表高雄在地食材特色的鳳梨冰，並結合「你吃鳳梨我捐款」的小公益創意，每一碗鳳梨冰，春田冰亭都將捐出10元來以支持鳳梨農民。以小小的民間伙伴力量，表達對農友的心疼與支持。

李沅真表示，團隊能做的雖然不多，但是抱著共襄盛舉的心情，希望這樣的發起讓更多民間朋友夥伴一起為為高雄鳳農努力！

陳其邁說，高雄市政府農業局已經研擬了六項措施來因應鳳梨產業衝擊，包括：擴大推動新外銷市場、截切鳳梨進校園與超商、大型通路合作上架鳳梨、鼓勵企業與團體團購鳳梨、媒合加工廠收購與提升鳳梨外銷品質計畫。感謝高雄的青年工作者與朋友們都能一起為鳳梨農民來加油，以具體行動來支持農民做後盾。

文化局表示，「新濱春田冰亭」也有歷史背景，1907年日據時代是高級連鎖旅館「春田館」，1951年新建四層樓是哈瑪星最高建築物，初期作為國民政府遷台難民收留所與聯勤第二收支處，二戰時期遭遇空襲因而損毀，戰後1951年新建四層樓建築物，初期作為國民政府遷台難民收留所與聯勤第二收支處，1963年由高雄市進出口商業同業公會購入，將建物定名為「貿易商大樓」。春田冰亭就在這棟建築物的4樓，享受美食之餘還可俯瞰室外情景，高雄港區、鐵道園區、壽山及哈瑪星街景等。

「沒在怕鳳梨冰」由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾，是高雄市新濱街區春田冰亭，為力挺台灣鳳梨農的創作。圖／高雄市農業局提供
「沒在怕鳳梨冰」由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾，是高雄市新濱街區春田冰亭，為力挺台灣鳳梨農的創作。圖／高雄市農業局提供
春田冰亭研製的「沒在怕鳳梨冰」，是高雄青年創業者對台灣鳳梨農民的暖心支持。圖／高雄市農業局提供
春田冰亭研製的「沒在怕鳳梨冰」，是高雄青年創業者對台灣鳳梨農民的暖心支持。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁（左）推薦春田冰亭的「沒在怕鳳梨冰」，由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁（左）推薦春田冰亭的「沒在怕鳳梨冰」，由高雄大樹新鮮鳳梨所製成的蜜煉鳳梨，放到滿，加上黃橙澄圓形鳳梨果乾。圖／高雄市農業局提供
春田冰亭研製的「沒在怕鳳梨冰」，是高雄青年創業者對台灣鳳梨農民的暖心支持。圖／高雄市農業局提供
春田冰亭研製的「沒在怕鳳梨冰」，是高雄青年創業者對台灣鳳梨農民的暖心支持。圖／高雄市農業局提供

鳳梨 農民 高雄市

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