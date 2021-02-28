「高雄iBus」APP 多了輕軌動態可查

高雄iBus APP不僅可以查詢公車資訊，現在又多了一個輕軌動態專區。市府新增輕軌即時動態查詢功能，讓民眾出門前可從APP中查詢到輕軌的預估到站時間、車輛即時位置、各站時刻表等，方便省時。

交通局長張淑娟表示，「高雄iBus」新增輕軌動態專區，導入系統化服務，民眾不僅可以查詢公車資訊，也可以查詢輕軌的站點位置、路線地圖、時刻表，即時掌握動態資訊。交通局未來也會配合市府智慧城市政策推動，持續導入智慧運輸服務。

常搭輕軌的洪小姐說，先前只能到輕軌站查看跑馬燈才能知道輕軌的動態，現在只要打開手機APP，就可以查看輕軌的即時到站資訊，也可以查詢各站的時刻表，方便多了。

交通局表示，此次「高雄iBus」APP除了新增輕軌動態，也優化了其他功能，如「發車時刻表顯示車種」、「改道通報顯示」、「語音播報輔助系統」、「YouBike站點位置查詢」等多項功能。