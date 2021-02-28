屏東勝利星村又1家書店開幕 愛讀繪本屋推在地故事

全國獨立書店密度最高的屏東市勝利星村，又有一家書店開幕，「愛讀繪本屋」以繪本推廣和親職教育為營運理念，期望運用繪本的神奇魔力改變地方。

實體書店營運環境越來越不容易，屏東勝利星村創意生活園區，甫開幕的「愛讀繪本屋」很難只用「獨立書店」定義。繪本屋主人許惠閔，從事教育與閱讀推廣多年，在1999年參加屏東縣愛鄉協會彩虹魚故事媽媽開始接觸繪本，一接觸愛上繪本。

許惠閔說，繪本結合文學與美學，既純真又神祕，不僅屬於孩子也屬於大人，尤其親子共讀過程，更可以助益心靈和情感的交流。繪本創作以圖畫為主，搭配少量的文字，適合0到100歲的讀者，讀繪本不是小孩的專利，不管是大人、甚至是長輩，因為生命閱歷豐富，更能體會繪本深遠意涵。

許惠閔猶記得當年愛鄉的故事媽媽開始在社區説故事的風氣，當時沒有很多的在地繪本可應用，近年來她鼓勵並陪伴多個學校或社區創作在地繪本，如勝利星村創意生活園區的《屋頂上的秘密》、德榮社區繪本《入厝無請人》、德協社區繪本《畫我德成迎鬧熱》等，讓屏東人更認識自己的鄉土，也讓外地人知道屏東的故事。

許惠閔提到《胡蘿蔔種子》這本1945年出版、已高齡77年的繪本，作者以簡潔清新的文字，透過小男孩種胡蘿蔔的行動，提醒讀者不要因為外界的質疑，而輕易喪失信心或是懷疑自己。在世人的眼中，開書店可能很傻，但長達20多年的夢想種子，很開心在勝利星村能夠夢想成真。

她希望未來持續故事媽媽的精神，讓愛讀繪本屋成為在地推廣、繪本創作、親子共讀和跨齡活動的藝文平台，用愛和閱讀發揮對社群的影響力，推動屏東在地繪本，溫暖屏東這片鄉土。