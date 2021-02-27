返校實境體驗展在高雄駁二登場，陳其邁搶「鮮」體驗。
《返校》影集引起熱議，掀起超過10萬人觀展熱潮、台灣最終場「返校實境體驗展」元月12日起至4月6日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫登場，逼真還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，高雄市長陳其邁趁著連假首日搶「鮮」體驗，在15分鐘幽暗懸疑的氛圍中，體驗大時代歷程裡「自由」的可貴。
陳其邁在聯合文創總經理李彥甫陪同下，偕市府副祕書長郭添貴、文化局長王文翠等人參觀「返校實境體驗展」，入場前即與排隊觀展的年輕人熱情互動，大玩自拍，流露赤子之心。
這場展覽包含教室區、廁所區、校長室、輔導室、無限走廊、結局禮堂等實境沉浸式體驗區，以電影規格的質感還原「翠華中學」場景，陳其邁一行人拉著紅繩，持著微弱燭光進入，沿途是斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的教室，結合場景、演員、聲音、光影，像走進遊戲中的世界，感受發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍。
陳其邁領頭進場，被整個場景的懸疑氛圍感染，十分入戲。觀展前做足功課的他還問，「你知道我今天為什麼穿黑色衣服嗎？因為黑色代表恐懼，未來會怎麼樣完全不知道」。觀展過程他也換穿高中卡其制服，化身讀書會成員的角色，回到年輕歲月，完全融入遊戲的經典場景。
他表示，「返校實境體驗展」場景很棒，很逼真，以重建現場的手法，引導年輕人從中知道大時代流轉過程，尤其使用電玩遊戲，更貼近年輕人。他更建議，也許未來這類實境體驗展，也可以導入體感科技，互動性更高。
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