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迎接客家六堆300年慶典　屏東市鞭炮轟炸來迎神

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安出席迎接客家六堆300年舉辦系列慶祝活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席迎接客家六堆300年舉辦系列慶祝活動。記者陳弘逸／攝影

今年逢六堆300年，屏東縣政府辦系列慶祝活動，先由日前在佳冬千山公侯宮的作福迎新丁揭開序幕，再由屏東市林仔內三山國王廟的元宵竹竿炮活動接棒，以鞭炮轟炸迎神。屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松與立委周春米等人到場參加。

屏東縣政府指出，三山國王信仰與竹竿炮儀式是河婆客家凝聚族群向心力及傳承客家文化傳統的重要媒介，祭典活動一向為地方上的年度盛事，竹竿炮活動也是台灣獨有的活動。

縣府表示，依照習俗，竹竿炮儀式中要摸被炮炸過的神像臉部，據傳可以保平安，竹竿則有節節高升的意思。

縣府表示，希望藉由客家傳統祭典活動，讓年輕一代溯本追源，了解河婆客家文化的來源和祖先的精神智慧與傳統的人文價值，加深族群文化印象，也讓獨特的客家文化延續，並讓更多人了解客家文化及六堆忠義精神。

屏東縣長潘孟安出席迎接客家六堆300年舉辦系列慶祝活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席迎接客家六堆300年舉辦系列慶祝活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安、立委周春米等人也到場參加慶祝活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安、立委周春米等人也到場參加慶祝活動。記者陳弘逸／攝影
屏東市林仔內三山國王廟的元宵竹竿炮，以鞭炮轟炸來迎神。記者陳弘逸／攝影
屏東市林仔內三山國王廟的元宵竹竿炮，以鞭炮轟炸來迎神。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 客家文化 潘孟安

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