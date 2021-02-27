快訊

港星吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

「偉人陳吉仲報告」被酸爆 名嘴：蘇貞昌用心歹毒啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯過要等下回！ 恆春半島2人氣展倒數中

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
連假首日，在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季人氣不墜，縣府今天下午在車城鄉海口港心安排社區劇場及當代聲響音樂會。記者潘欣中／攝影
連假首日，在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季人氣不墜，縣府今天下午在車城鄉海口港心安排社區劇場及當代聲響音樂會。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島去年底先後登場的車城四重溪公園夢幻燈海和落山風藝術季，前者以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次，後者逾10萬人次造訪，今天適逢228連假，兩地人氣不墜，縣府今天在車城海口港心安排社區劇場及當代聲響音樂會，提醒民眾兩場活動進入倒數計時，連假期間可安排一場兼具知性和感性的屏南小旅行。

屏東縣政府在全台最南的車城鄉四重溪溫泉區導入日式風格重建溫泉公園，每年冬天觀光溫泉季在公園以夢幻燈海營造浪漫氛圍，去年11月8日展開長達近3個月的溫泉季，以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，還有旋轉木馬、泡腳池，宛如座粉紅浪漫樂園，統計已吸引百萬人次遊客。

去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季以「逆風旅行Headwind Odyssey」為主題，以「喜愛迎風挑戰的旅人」為創作精神製作裝置藝術、建築、雕塑等不同領域作品。

30位藝術家巧妙融入風動和在地文化元素，如李維睦的「飛魚來了」和「走那飛魚」2座因風轉動的魚形裝置、李蕢至以沙丘為靈感的大型竹編藝術裝置「風之夢土」，佇立在沙灘上隨風互動，帶有詩意。

今天下午「協槓青年創作體」帶來為海口村量身打造的戲劇「海口之聲」，深入社區以居民的日常及場景作為背景，如雜貨店、廟口、曬衣場等，以走到哪裡演到哪裡的方式演出，讓外地觀眾能更深刻的體驗落山風吹拂下的暖心小故事；晚間當代聲響音樂會由「Dino廖銘和」、「姚仲涵」、「黃大旺+ MONG DONG」表演團體，演出專屬於落山風的聲響。

屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季，已有逾10萬人次造訪。圖／本報資料照
去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季，已有逾10萬人次造訪。圖／本報資料照
屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
屏東縣車城四重溪公園夢幻燈海，以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次。圖／本報資料照
去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季，已有逾10萬人次造訪。圖／本報資料照
去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季，已有逾10萬人次造訪。圖／本報資料照

溫泉季 屏東縣政府 音樂會

延伸閱讀

墾丁人氣海灘這幕讓人皺眉 墾管處下決心要整頓

228連假天氣看這！ 行駛濃霧中你可以這麼做

恆春半島民謠老古板？ 首本有聲書誕生超時尚

林俊傑也愛老宅咖啡廳！ 台北巷弄秘境「森林玻璃屋」，三種酒提拉米蘇人氣必點

相關新聞

錯過要等下回！ 恆春半島2人氣展倒數中

屏東恆春半島去年底先後登場的車城四重溪公園夢幻燈海和落山風藝術季，前者以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次，後者逾10萬人次造訪...

墾丁人氣海灘這幕讓人皺眉 墾管處下決心要整頓

墾丁國家公園南灣遊憩沙灘是高人氣的水上活動海域，被譽為台灣最具國際級水準的海灘，但水上活動相關器材任意堆置岸邊，拖曳水上...

手提「奶粉罐」燈籠慶元宵 高雄杉林居民好復古

上年紀的人有童年時期提奶粉罐燈籠歡慶元宵節經驗，北高雄家扶中心與杉林社區發展協會合作籌備「杉林提鼓仔燈」活動，社區長輩教...

放牛班少年苦讀成雙博士 輥輪大王廖燿堂送愛首度留名

高雄六龜區新威國小今天歡慶創校百年，雖然全校學生人數不到百人，百年來培育不少傑出校友，第25屆校友廖燿堂捐贈100萬元整...

給屏東棒球選手舞台 城市棒球隊「屏東紅尾隊」今成立

屏東城市棒球隊-「屏東紅尾隊」今天上午正式成立，屏東縣政府選在屏東熱帶農業博覽會主舞台，舉辦屏東城市棒球隊成立記者會。縣...

高雄火車站館19年後要遷回新站區 新家與舊址差53公尺

高雄市副市長林欽榮今天到高雄願景館（舊高雄火車站）了解願景館要搬回新高雄火車站區的前置作業進行情形，負責遷移的鐵道局南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。