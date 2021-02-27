錯過要等下回！ 恆春半島2人氣展倒數中

屏東恆春半島去年底先後登場的車城四重溪公園夢幻燈海和落山風藝術季，前者以浪漫主題燈飾狂吸客百萬人次，後者逾10萬人次造訪，今天適逢228連假，兩地人氣不墜，縣府今天在車城海口港心安排社區劇場及當代聲響音樂會，提醒民眾兩場活動進入倒數計時，連假期間可安排一場兼具知性和感性的屏南小旅行。

屏東縣政府在全台最南的車城鄉四重溪溫泉區導入日式風格重建溫泉公園，每年冬天觀光溫泉季在公園以夢幻燈海營造浪漫氛圍，去年11月8日展開長達近3個月的溫泉季，以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，還有旋轉木馬、泡腳池，宛如座粉紅浪漫樂園，統計已吸引百萬人次遊客。

去年12月18日在屏東縣車城鄉海口港登場的落山風藝術季以「逆風旅行Headwind Odyssey」為主題，以「喜愛迎風挑戰的旅人」為創作精神製作裝置藝術、建築、雕塑等不同領域作品。

30位藝術家巧妙融入風動和在地文化元素，如李維睦的「飛魚來了」和「走那飛魚」2座因風轉動的魚形裝置、李蕢至以沙丘為靈感的大型竹編藝術裝置「風之夢土」，佇立在沙灘上隨風互動，帶有詩意。