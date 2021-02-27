「曾區長去思碑」感念曾紀文仗義 旗山人免除228災難

明天是228紀念日，近日高雄旗山公所在武德殿舉辦「高雄100」主題展覽，特別介紹豎立在鼓山公園內的「曾區長去思碑」。碑文指出，228事件波及旗山，一名士兵在旗山市場遭人殺害，頓時風聲鶴唳，軍隊即將進入旗山鎮暴，時任區長的曾紀文奔走疏通，旗山子弟得以倖免於難，後人在公園豎立「曾區長去思碑」紀念此事。

高雄更名滿一百年，旗山區公所在武德殿舉辦「高雄100：發現旗山相遇美好」主題展覽，展出百年來的旗山在文化、產業、教育、建築等不同面貌，展覽呈現228旗山史蹟，特別介紹鼓山公園「曾區長去思碑」。

鼓山公園位於旗山市區中心西側，山形平坦如鼓面，故名「鼓山」，歷史可追溯至日治時期，公園內留存多座石碑，包含「駐軍記念碑」、「同心赴義碑」、「精忠護國碑」等著名石碑。

「曾區長去思碑」也豎立在鼓山公園，時隔多年，這段歷史早被世人遺忘。碑文記載，民國36年228查緝私菸風波蔓延至旗山，3月2日旗山市場發生命案，一名軍人在市場採買遭壯漢活活打死，橫臥豬肉攤前。

文史工作者曾茂源留下紀錄說，意外發生後，地方人士與失業軍人組織護鄉巡邏，3 月8日齊聚公會堂座談，一群荷槍軍人闖入，開槍射殺一名逃跑成員，另有軍人搭乘卡車去旗尾糖廠，將多名員工押上卡車，送至鳳山等待受審。