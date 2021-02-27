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影／金門蔡易洋回鄉當「賣派郎」 用派開啟新人生

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
80年次的蔡易洋靠著自學，做出好吃的鹹派，頗受消費者青睞。記者蔡家蓁／攝影
80年次的蔡易洋靠著自學，做出好吃的鹹派，頗受消費者青睞。記者蔡家蓁／攝影

80年次的蔡易洋，社工系畢業的他，原本在衛福部擔任約聘僱人員，為了陪伴9旬阿嬤，選擇回家鄉金門創業，他無師自通，靠著自學與看書、網路等資訊，做出美味的鹹派，獲得消費者的青睞，開設金門第一家鹹派專賣店，他還取名「小島賣派郎」，他笑著的說，他不是「壞人（閩南語與派郎一樣）」，只是「賣派的人」，很開心可以做自己喜愛的工作。

「老闆，我要經典鹹派。」每當下午時間，位在金城市區內小小的「小島賣派人」店面，總會擠滿蔡易洋的「派粉」，很多老主顧都算準時間來購買。蔡易洋說，他的派連餅皮都是自己手工製作，加上烤箱不大，每次製作的數量很有限，有時晚來，都會吃不到，雖然有人建議他擴充設備，或買冷凍餅皮來增加產能，但他覺得，派就是要料多、現做才好吃。

「我從小就是阿公阿嬤帶大，所以對金門有一份很深的情感」，蔡易洋說，他大學畢業後，沒多久就考進衛福部擔任約聘僱人員，工作穩定，但他工作一陣子，很想念金門的阿嬤，於是他把工作辭了，回鄉創業，前後花了30萬慢慢地將設備與店面建構起來，但當中有很多家具與擺設都是朋友友情贊助。

蔡易洋大學時就很喜歡烘焙，還參加烘焙社團，學著做麵包、小蛋糕，常會做一堆烘焙產品給家人品嘗；後來進社會，也到過餐飲店工作，但頂多是做披薩，跟做派無關，但他把在餐飲業學到的一些概念與醬料用在鹹派上，所以他的鹹派層次豐富，擄獲不少老饕的心。

蔡易洋說，回來金門已經3年，最初是到處擺攤，顧客幾乎是大學生跟上班族，他都透過臉書公告，慢慢累積一批死忠的金大師生顧客，之後他不管到哪擺攤，老顧客都會前往捧場，開店後，他們也都經常來，給了他很多鼓勵與寶貴的意見。

「我自己很愛吃派，所以喜歡上網或是買書來看，也會到處踩點試吃。」蔡易洋透露，他的派都是自學，常常靈感一來，就會馬上製作，再跟朋友分享，早期要拜託朋友試吃給意見，現在則是朋友搶著試吃；店裡賣的最好的是經典洛林跟紅咖哩肉醬；此外，他也想方設法地將金門在地食材石蚵、香菇等入派，反應都很好。

蔡易洋也說，因為是純手工，所以數量有限，以前到處擺攤，一天大概只能賣30份，現在則是50份；他說從製作餅皮、到炒料、製作蛋汁到考派等，其實製作過程很「厚工」，但他樂此不疲，他說，最開心的是看著朋友吃著他作的派，露出滿足的笑容。

蔡易洋表示，小店創業，雖然收支僅能勉強打平，沒賺很多錢，但他覺得能過自己喜歡的生活模式，多交一些朋友，樂在工作，就是自己嚮往的生活。

社工系畢業的蔡易洋，回家鄉金門創業，開設金門第一家鹹派專賣店，店裡的很多設計與裝修都出自他自己的巧思。記者蔡家蓁／攝影
社工系畢業的蔡易洋，回家鄉金門創業，開設金門第一家鹹派專賣店，店裡的很多設計與裝修都出自他自己的巧思。記者蔡家蓁／攝影
社工系畢業的蔡易洋，原本在衛福部擔任約聘僱人員，為了陪伴9旬阿嬤，選擇回金門創業，他無師自通，靠著自學與看書、網路等，烘焙做出美味的鹹派，開設金門第一家鹹派專賣店。記者蔡家蓁／攝影
社工系畢業的蔡易洋，原本在衛福部擔任約聘僱人員，為了陪伴9旬阿嬤，選擇回金門創業，他無師自通，靠著自學與看書、網路等，烘焙做出美味的鹹派，開設金門第一家鹹派專賣店。記者蔡家蓁／攝影

金門 阿嬤

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