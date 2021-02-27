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墾丁人氣海灘這幕讓人皺眉 墾管處下決心要整頓
墾丁國家公園南灣遊憩沙灘是高人氣的水上活動海域，被譽為台灣最具國際級水準的海灘，但水上活動相關器材任意堆置岸邊，拖曳水上摩托車的曳引車排放凌亂，讓遊客看了直搖頭，批「空有國際級海灘之名，卻沒有國際級管理水準」；墾管處為整頓亂象，訂定沙灘遊憩活動經營管理須知，由業者自行組團隊監督和經營管理，近期將邀業者召開說明會。
墾丁南灣遊憩沙灘長度約800公尺，潔白細軟的貝殼沙灘，在婆椰椰林和藍天白雲映襯下，被認為足以媲美美國夏威夷、泰國芭達雅海灘，加上位於省道台26線旁，交通便利、停車方便且住宿選擇多，一直是墾丁地區水上活動海域的人氣王，卻也是遊客投訴最多的海灘，最大宗的就是岸上雜亂的景觀。
「南灣沙灘美的讓人心情雀躍，岸邊景觀卻亂的讓人皺起眉頭！」新竹市來的鄭姓遊客說，還沒下到沙灘就被嚇到了，岸邊盡是業者堆置的水上活動器材，一旁的樹林內也塞滿各式器材，沙灘插滿收起的洋傘，水上摩托車和曳引車凌亂排放，和一旁有停車場、賣店和盥洗室的遊憩區陸域部分，彷如兩個世界。
南灣遊憩區陸域和海域彷如兩個世界，因墾管處14年前分成兩部分委託民間經營，陸域順利委外，海域因在地業者擔心被得標業者剝削而強烈抗爭，業者意見分歧又無法整合，致胎死腹中； 墾管處為整頓岸邊亂象，去年訂定沙灘遊憩活動經營管理須知，畫分3大區塊分別設置堆放水上活動器材的儲放區和停放區，由業者自行組團隊經營監管。
南灣水上摩托車潘姓教練說，當地業者雖一直無法整合，但希望景觀升級、吸引遊客是共同心聲，有人為了生意方便任意堆置岸邊，長年下來也見怪不怪；經營管理須知讓管理有了依循，業者樂見其成，共同將餅做大。
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