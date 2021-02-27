手提「奶粉罐」燈籠慶元宵 高雄杉林居民好復古

上年紀的人有童年時期提奶粉罐燈籠歡慶元宵節經驗，北高雄家扶中心與杉林社區發展協會合作籌備「杉林提鼓仔燈」活動，社區長輩教導小孩運用空鐵罐製作手提燈籠，昨晚上街踩街慶元宵，溫暖燭光照亮社區各角落。

元宵節是提燈籠、賞花燈與猜燈謎的日子，70名杉林社區居民聚在一起搓湯圓，完成後吃著象徵團圓的湯圓，緊接著大人小孩提著手工製作鼓仔燈踩街，踩街結束，齊聚紫竹寺廣場放天燈祈福。

社區長輩回憶，現今花燈樣式多，不像以前物資缺乏，孩童只能使用奶粉空罐製作手工提燈，通常小孩自己會用鐵釘在罐身打洞，圖案可以各憑喜好隨意設計，裡面裝上蠟燭之後，提燈會依因孔洞不同出現獨特光影。