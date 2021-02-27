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2021北竿硬地馬拉松3月27日開跑 推廣馬祖另類旅遊

中央社 / 連江縣27日電

2021北竿硬地超級馬拉松將在3月27日如期舉辦，目前共有1195人報名賽事，連江縣政府透過舉辦馬拉松活動推廣馬祖另類旅遊，兼顧防疫與觀光。

為籌備2021北竿硬地超級馬拉松，連江縣交通旅遊局廣邀北竿鄉公所、北高守備大隊、北竿鄉民意代表展開第一次協調會，協商研議馬拉松賽事，交通旅遊局長林長青指出，希望透過與地區各界協調配合，透過馬拉松賽事產生最大觀光行銷效益。

2021北竿硬地超級馬拉松賽因馬祖地形起伏而具挑戰，仍有1194名選手報名挑戰，其中馬祖在地報名為322人，超馬最高獎金新台幣1萬5000元，賽事選手還有跑者特色造型比賽，第一名可領獎金新台幣3000元。

議員陳玉發表示，樂見活動順利舉辦，但是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情若發生後續變化，須因應疫情配合調整或取消辦理，視中央疫情指揮中心發布公告為準。

因應天候影響馬祖飛機航班、島際交通等問題，北竿鄉民代表會主席吳金平表示，賽前、賽後交通準備相當重要，3月仍是馬祖霧季，須做好加班機、加班船的疏運規劃，避免跑者因交通產生抱怨，對地方觀光產生不良影響，也讓活動順利圓滿。

承辦廠商蜂巢行銷顧問有限公司表示，將針對選手交通、宣傳行銷、賽事流程進行最後確認，若沒有意外，2021北竿硬地超級馬拉松將在3月27日上午7時鳴笛開跑。

馬拉松 馬祖 疫情

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