放牛班少年苦讀成雙博士 輥輪大王廖燿堂送愛首度留名

高雄六龜區新威國小今天歡慶創校百年，雖然全校學生人數不到百人，百年來培育不少傑出校友，第25屆校友廖燿堂捐贈100萬元整修圖書館迎接百年校慶。廖燿堂擁有台科大與美國麻省理工雙博士學位，創立北兆重工集團，他研發的鎢合金輥輪獨步業界，創立循環經濟典範，默默行善多年，921地震、八八風災、日本311等重大災難捐款超過10億元。

2005年，新威國小校友鍾富藏以父親鍾恭良之名捐贈圖書館，時隔16年，廖燿堂接力捐贈100萬給學校整修圖書館。今天上午，採用「吉貝木棉樹」當設計意象的全新圖書館落成啟用。

北兆重工集團董事長廖燿堂出生鄉下貧寒家庭，上有1個哥哥、3個姊姊，童年最愛抓田鼠賺零用錢。他指出，接受日本教育的父親具備農業專長，卻不願為五斗米放棄理想，鄰里把他當成愛玩的鄉下野孩子，唯獨護士母親獨具慧眼，深信么兒腦筋聰明，反應快、點子又多，前途不可限量。

廖燿堂從放牛班小孩一路苦讀至博士，後來在MIT麻省理工學院鑽研材料科學，看準時機創業。他說，以前外界認為，冶金及粉末冶金是兩大不可能結合的疆域，不過他將兩者勻和在一起，全以循環癈料、報廢回鋼料為主，成功創造高耐磨性的特殊合金輥輪，論文發佈在英國期刊，取得多年專利。

透過軋鋼輥輪，鋼鐵廠出產大小尺寸不同的線材原料，進而提供下游加工運用。廖燿堂投入軋鋼輥輪研究，他說，30年前環境跟今日差異很大，為了能夠走出跟別人不一樣的經營模式，他在中國上海及德國埃森市成立材料科學研發總部，專攻特殊軋鋼輥輥及循環經濟應用，成本降低一半以上，現任中國北京首都鋼鐵集團軋鋼輥輪出口代理商，客戶遍及世界五大洲。