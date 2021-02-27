給屏東棒球選手舞台 城市棒球隊「屏東紅尾隊」今成立

屏東城市棒球隊-「屏東紅尾隊」今天上午正式成立，屏東縣政府選在屏東熱帶農業博覽會主舞台，舉辦屏東城市棒球隊成立記者會。縣府為城市棒球隊，投入相當多的心力，不僅每年須支出3千萬經費，球衣也特別找來屏東旅美設計師江孟芝設計。屏東縣長潘孟安表示，期盼能有更多棒球聯盟賽能引進屏東辦理，也期望棒球隊能一同創造屏東價值。

縣府指出，屏東曾培育無數優秀球員為國效力，也培育許多挑戰美國職棒聯盟的球星，如倪德福、李振昌，以及美職現役運動家隊的潘志芳，在三級棒球中，也培育許多名校選手。

縣府表示，為了讓屏東選手能在家鄉繼續打球，縣府特別組織台灣第7支城市棒球隊，希望能讓選手有舞台能發光發熱，並將經驗傳承給後輩，也期盼能培育更多國家級選手征戰美國、日本。

屏東城市棒球隊的球衣，由屏東旅美設計師江孟芝所設計，對於這次球衣的設計理念，江孟芝表示，服裝的設計和隊名屏東縣鳥「紅尾伯勞鳥」呼應，以「紅尾」諧音「宏偉」的雙關寓意，英語隊名則為「Pingtung Brown Shrike」諧音，「紅不讓、好球」來象徵打者都能擊出全壘打。

江孟芝還說，制服的顏色，除了有深、淺色的劃分，並透過屏東海洋、山、紅尾伯勞鳥的紅色，搭配帥氣運動風格，結合城市大聯盟的意象來呈現。

屏東市城市棒球隊，邀請到前中職好手余進德擔任總教練、黃龍義擔任打擊教練，以及蕭任汶當任投手教練；隊員中，張煒謙、蔡友達、王英山也曾是職棒球員。