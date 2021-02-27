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高雄火車站館19年後要遷回新站區 新家與舊址差53公尺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
19年以前高雄火車站前噴水池的紅色鯉魚，將與舊火車站體一起移回新站區。記者楊濡嘉／攝影
19年以前高雄火車站前噴水池的紅色鯉魚，將與舊火車站體一起移回新站區。記者楊濡嘉／攝影

高雄市副市長林欽榮今天到高雄願景館（舊高雄火車站）了解願景館要搬回新高雄火車站區的前置作業進行情形，負責遷移的鐵道局南部工程 處表示，事實上高雄舊火車站遷回新站區的位置，與19年前舊火車站所在位置差了53公尺，不是同一地點，但遷回去的願景館就在中山路、博愛路的中軸線上，朝南面向海港，天氣好時還能看到85大樓。

為了高雄鐵路地下化工程，高雄火車站地下化，2002年8月16日即將高雄火車站建築搬到現在國光客運站旁的位置，做為「願景館」，19年後，鐵路地下化工程完成，鐵道局和高雄市政府要在8月間把舊火車站移回新火車站區中心位置，明年1月才能完成全部定位和封固。整個前 置作業，鐵道局2個月前即開始進行。

鐵道局表示，舊火車站建物總重2500噸，不是用人力可以移得動的，要先補強，再用總數412個千斤頂來頂升，然後才能挪移，而且挪移的時候不是一次就由東往西移到新置的位置，是要先往北移4.8公尺、再往西移57.86公尺，因為舊火車站是建築物，移動時要整棟水平移動。

19年前將舊火車站從站區移到現在願景館位置，林欽榮是當時高雄市工務局長，19年後願景館要移回火車站區，他是高雄市副市長，鐵道局內也有參與兩次火車站遷移作業的人員。

願景館外、昔日代表高雄舊地名「仔港」的紅色鯉魚（仔魚）石雕，鐵道局也要移回新站區，繼續與舊車站為伴，那個紅色鯉魚石雕，是昔日高雄火車站前噴水池的噴水口之一。

高雄舊火車站今年8月要從現在位置移回到火車站新站區，2500噸站體建物靠千斤頂頂升之後才能移動。記者楊濡嘉／攝影
高雄舊火車站今年8月要從現在位置移回到火車站新站區，2500噸站體建物靠千斤頂頂升之後才能移動。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮到高雄舊火車站了解整個遷移工作的前置作業進行情形。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮到高雄舊火車站了解整個遷移工作的前置作業進行情形。記者楊濡嘉／攝影
高雄舊火車站今年8月要從現在位置往西遷回到火車站的站區，目前已展開遷移的前置作業。記者楊濡嘉／攝影
高雄舊火車站今年8月要從現在位置往西遷回到火車站的站區，目前已展開遷移的前置作業。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮（右）到高雄舊火車站了解整個遷移工作的前置作業進行情形。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮（右）到高雄舊火車站了解整個遷移工作的前置作業進行情形。記者楊濡嘉／攝影

火車站 願景 鐵道

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