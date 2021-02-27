高雄火車站館19年後要遷回新站區 新家與舊址差53公尺

高雄市副市長林欽榮今天到高雄願景館（舊高雄火車站）了解願景館要搬回新高雄火車站區的前置作業進行情形，負責遷移的鐵道局南部工程 處表示，事實上高雄舊火車站遷回新站區的位置，與19年前舊火車站所在位置差了53公尺，不是同一地點，但遷回去的願景館就在中山路、博愛路的中軸線上，朝南面向海港，天氣好時還能看到85大樓。

為了高雄鐵路地下化工程，高雄火車站地下化，2002年8月16日即將高雄火車站建築搬到現在國光客運站旁的位置，做為「願景館」，19年後，鐵路地下化工程完成，鐵道局和高雄市政府要在8月間把舊火車站移回新火車站區中心位置，明年1月才能完成全部定位和封固。整個前 置作業，鐵道局2個月前即開始進行。

鐵道局表示，舊火車站建物總重2500噸，不是用人力可以移得動的，要先補強，再用總數412個千斤頂來頂升，然後才能挪移，而且挪移的時候不是一次就由東往西移到新置的位置，是要先往北移4.8公尺、再往西移57.86公尺，因為舊火車站是建築物，移動時要整棟水平移動。

19年前將舊火車站從站區移到現在願景館位置，林欽榮是當時高雄市工務局長，19年後願景館要移回火車站區，他是高雄市副市長，鐵道局內也有參與兩次火車站遷移作業的人員。