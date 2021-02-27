高雄中博高架橋拆了 今有南來北往人車不知如何改道

交通部鐵道局南部工程處今天凌晨開始拆除繞過高雄火車站的高雄中博高架橋，今天上午許多汽機車駕駛人到了中山路、博愛路橋前時，才知中博高架橋拆了，一時不知道該左轉還是右轉，也有搭公車的市民不曉得該到那裡搭車，連要搭火車的民眾也楞在橋下不知所措，幸都由警察、義交等協助解決問題。高雄市交通局長張淑娟表示，這兩天會仔細觀察橋周邊道路的交通號誌、導引標誌並進一步改善。

中博高架橋繞過高雄火車站，連接高雄市重要的南北交通幹道中山路和博愛路，拆橋之前，每天都有龐大車流南來北往，今天是228連假的第一天，上午市中心的車輛較平日少，未因拆橋造成嚴重的交通壅塞。不 過，高架橋兩端東西向的八德、熱河等道路、南北向的自立路、復興路、南華路，車流量明顯增加，又因交通號誌的紅綠燈秒數仍是橋拆除之前的計數，導致到了八德、熱河等路要左右轉的車輛要等較長時間。

張淑娟說，這兩天交通局會密切觀察中博高架橋周邊道路的號誌，並視實際狀況調整紅綠燈秒數，以因應連假結束後第一個上班日的車潮。

今天上午另有搭公車要到高雄火車站的民眾，在中山路或七賢路下了公車，看到前方正在拆橋，不知往怎麼走到火車站，也有騎公共自行車到長途客運站前要搭火車的男子看到本來往火車站的路被封住了，不曉得該怎麼走到車站內，路口疏導交通的警察、義交都耐心的指引。

交通局在長途客運站前的公車站都有貼告示，告知民眾可搭接駁公車到七賢路搭公車，可是有外籍移工表示看不懂上面的中文，幸有熱心的市民幫忙解說。