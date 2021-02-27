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UNIQLO新年超給力 捐贈口罩給金門弱勢家庭

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門辦理實(食)物銀行，成效頗佳，有效整合各界愛心物資，讓民間企業的物資能獲得合理分配和精準配送，頗受好評。圖／縣府提供
金門辦理實(食)物銀行，成效頗佳，有效整合各界愛心物資，讓民間企業的物資能獲得合理分配和精準配送，頗受好評。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情方興未艾，進入八大類場所仍應須佩戴口罩，知名的台灣優衣庫有限公司特別串聯各縣市政府社會局(處)與台灣採印協會啟動「UNIQLO新年給力服裝的力量環台捐贈行動」，捐贈給金門AIRism口罩一批，以供弱勢家庭成員使用，下周將陸續發放。

社會處處長董燊表示，地區辦理實(食)物銀行，成效頗佳，有效整合各界愛心物資，讓民間企業的物資能獲得合理分配和精準配送，也期待能持續結合更多的民間力量，一同參與關懷行列，使更多資源與能量共同照顧社會弱勢，減輕經濟弱勢家庭負擔。

此次獲贈的AIRism口罩每包三片，市價390元，屬非醫療級口罩，主要採用高性能過濾層以阻隔飛沫、細菌等微粒，擁有柔滑膚觸且可裝入網狀洗衣袋裡重複清洗20次。董燊也代表縣長楊鎮浯特別感謝台灣優衣庫有限公司在今年受到新冠肺炎疫情衝擊下，家庭生計愈見困窘期間，仍有善行義舉，關懷弱勢民眾。

縣府社會處規劃將此批口罩發送給金門列冊的低收入戶、中低收入戶與列冊之獨居長者等對象，有關領取方式為：低收入戶、中低收入戶民眾，於3月2日(星期二)至3月12日(星期五)上午8時至12時、下午13時30分至17時30分，本人或由家庭成員派代表一名攜帶身分證件至戶籍所在地鄉鎮公所社會課領取，如逾期未領取者將視同放棄領取不再補發，將另轉贈予其他弱勢家庭及第一線社福人員；此外獨居長者無須至鄉鎮公所領取，將由各鄉鎮公所協助發放至家中。

知名的台灣優衣庫有限公司捐贈給金門AIRism口罩一批，以供弱勢家庭成員使用，社會處處長董燊表示，下周起將陸續發放。圖／縣府提供
知名的台灣優衣庫有限公司捐贈給金門AIRism口罩一批，以供弱勢家庭成員使用，社會處處長董燊表示，下周起將陸續發放。圖／縣府提供

口罩 低收入戶 新冠肺炎 UNIQLO

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