為防汙水影響屏東縣民公園　環保局加強把關溪水汙染源

屏東殺蛇溪上游周邊，有來自屏東工業區廠商生產、排入的廢汙水，若未妥善處理，不僅影響水質，還會造成鄰近殺蛇溪河畔，屏東縣民公園遊憩民眾的觀感。有鑑於此，屏東縣政府環保局近期加強巡查，分別查獲3家工廠未妥善處理汙水，被依違反水汙染防治法，裁罰3萬元以上罰鍰，並強調未來會嚴格監督並要求廠商加強管理。

本月開放的屏東縣民公園，由於鄰近殺蛇溪河畔，水岸公園的風景每天都吸引許多人潮，但上游設有數家位於屏東工業區廠商，縣府環保局，擔憂工廠若未妥善處理汙水，流至下游不僅影響水質，甚至會影響在公園遊憩民眾的觀感。

有鑑於此，環保局除要求工廠應妥善處理廢、汙水，同時也加強巡查殺蛇溪，並在過年期間，分別查獲，3家工廠排出乳白色廢水、油脂廢水及紅褐色廢水等情形，經查後，確認皆未妥善處理廢、汙水就排放，環保局隨即依違反水汙染防治法，裁罰3萬元以上罰鍰。

環保局表示，為從根本解決殺蛇溪水質汙染問題，縣府多至要求工業區管理單位興建工業區專用汙水處理廠，以利收集廢、汙水處理，並在2019年底，辦理專用汙水處理廠發包作業，目前仍在施工中，預定今年8月完工，年底前完成試車。