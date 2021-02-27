影／歷時17年除役 高雄中博高架橋今晚功成身退

貫通高雄火車站前、後站的中博高架橋歷時17年，今天凌晨0時起功成身退，在市長陳其邁宣布拆除工程啟動下，大鋼牙等機具進場開拆，預計利用9天時間打除鏟平。這座高架橋將走入歷史，晚間吸引數百民眾到場見證，不少年輕人搶著在拆除前自拍，替中博高架橋留下最末身影。

2月27日凌晨0點，高雄市長陳其邁宣布，中博高架橋拆除工程正式啟動，隨即鳴笛慶祝歷史性的一刻，接續橋上探照燈斷電熄滅，大型機具緩緩駛上橋面，轟隆隆進行刨除，展開為期9天的拆除工程。中博高架橋兩側黃色警戒線外站滿成排民眾，向這座除役的陸橋道別。

昨晚正逢元宵佳節，稍早陳其邁一到場，即送上熱呼呼的湯圓慰勉工作人員，並交代民政局人員，萬一施工噪音太大，不管住第一排、第二排甚或第三排居民，若這段期間暫住旅店，只要拿出單據都應給予核銷，一定要能權變。

鑑於民族陸橋拆除時演成擾鄰風波，高雄市政府這次拆除中博高架橋，睦鄰工作不敢馬虎，一周前即挨家挨戶送西點蛋糕及耳塞到府，住附近的市民盧崇懷，認為這次市府真的夠貼心。

陳其邁說，因怕施工期間影響到附近的居民，市府成立溝通小組，之前也跟里長跟里民開過多次協調會，充分告知工程進度及可能發生噪音情形，取得諒解，他特別跟居民致歉，也希望盡力縮短工期，減少對交通的衝擊，換來我們高雄未來長遠的都市發展跟城市治理的縫合。

施工前夕除了里長、區長帶著小禮盒挨家挨戶向居民們「說歹勢」，居民假如覺得施工吵，市府也提供住宿補助，希望居民順勢利用機會去住飯店，出去走走，也當作微旅行。