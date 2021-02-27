中博高架橋完成17年交通任務 高雄民眾凌晨搶拍說再見

繞過高雄火車站、貫穿高雄市中軸交通幹道中山路和博愛路的中博高架橋，今天（27日）零時開始拆除，「服務」高雄市17年之久的中博高架橋要拆除，很多民眾捨不得，顧不得夜深天氣涼，趕到博愛路、中山路兩端橋頭向高架橋說再見。鐵道局和高雄市政府將以9天時間把橋的引道拆除，已經地下化的高雄火車站南北向將無橋體或地下道連通南北幹道，整個車站上方將呈現整體開發面貌。

「趕快幫我拍一張！」知道中博高架橋要拆除的民眾，不只橋周圍的居民，還有專程騎機車、開車到拆除現場的高雄市民，不斷找可以和橋合影的角度拍照，有人則拿著手機自拍，甚至按下手機錄影鍵，當場當起YouTuber，或拍封橋之前的大量汽機車，或靠近大小工程車取景，邊說邊錄自己對中博高架橋的記憶。

「記得高架橋之前，連通中山路和博愛路的是中博地下道！」不同世代對「中博」的記憶不同，記得鐵路地下化工程施工之前的「中博地下道」的，多是「五年級」以上的世代，六年級以下世代的聽到地下道，多偏著頭仔細想「有嗎？我怎麼沒有記憶？」如今使用17年的中博高架橋，很快會成今天在場人士共同的回憶。

封橋線拉起來，封橋時間進入倒數，突然一輛雙載的機車緩緩從南面的中山路往北面的博愛路移動，騎士發覺橋上只有他騎的機車，橋端有那麼多人圍著，面露疑惑，趕忙從下橋處的缺口騎出去，準備拆橋的工作人員笑說中博高架橋最後的一輛車居然是機車。最後大家高喊「再見中博，高雄更好」，這座高架橋結束了17年的暫時任務。

上班族徐小姐跟著人群站在封路線外拍照，她說自己每天上班都要經過中博高架橋，橋要拆了，火車站區以後應該是一個很大的商業區，有助城市商業發展，她今後上班都要繞道，其實也還好，只不過要多停幾個紅綠燈。

高雄市長陳其邁、多位市議員、里長，都到場向中博高架橋說再見，議員黃文益更在現場直播；陳其邁感謝里長、區長帶著市府準備的小禮盒，挨家挨戶向高架橋周邊的居民說歹勢，因為施工期間會吵到居民。陳其邁表示，如果居民覺得說有點吵，市府也有住宿補助，可以去住飯店。