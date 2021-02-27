拆除中博高架橋開工 陳其邁感謝17年來「功成身退」

中央社 / 高雄26日電

通車17年的中博高架橋27日0時走入歷史，高雄市長陳其邁26日晚間前往工程現場贈送元宵湯圓慰勞工人，之後拉開布條感謝中博高架橋「功成身退」，並宣告啟動拆除開工典禮。

配合高雄車站站區工程興建，貫穿市區的中博高架橋27日0時起封路拆除，附近路口今天晚間出現大批準備要跟中博高架橋告別的民眾，架起腳架拿起相機，紀錄高雄歷史的一刻。

陳其邁晚間也在多名高雄市議員和市府團隊陪同下，前往中博高架橋下向工程人員表達慰問，並送上元宵湯圓，感謝他們犧牲連假趕工的辛勞。

隨著工程機具和車輛陸續到位和封路完成，陳其邁走向路中央和市府及工程團隊拉開「感謝中博高架連接高雄南北運輸動脈，歷時17年功成身退」布條，正式宣告拆除工程動工，橋上路燈也隨之熄滅。

陳其邁接受媒體聯訪表示，因拆除工期會影響附近居民，市府有成立一個溝通小組跟里長和里民開協調會，也充分告知整個工程進度。市府要對造成不方便和噪音對居民道歉，希望能縮短工期，換來高雄未來的都市發展。

陳其邁說，附近里長區長都是帶著小禮盒挨家挨戶向居民說歹勢，若居民覺得吵，市府也有住宿補助。他表示，由於這帶交通流量占高雄總體交通流量21%，所以還是希望能把工期盡量壓短，從原來的2個月縮短到9天，也利用連續假期施工，還是要謝謝市民朋友體諒。

陳其邁 高架橋 湯圓

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