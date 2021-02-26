快訊

新冠疫苗自費接種現曙光 新版10大順位曝光

福原愛頻傳婚變 江宏傑曬一張照片粉碎謠言！

屏東德文部落百年老雀榕倒了 族人不捨將辦追思

中央社 / 屏東縣26日電

三地門鄉德文村老雀榕已有170年樹齡，是「德文八景」之一，疑感染褐根菌，縣府原擬下週搶救，沒想到老樹撐不過今天中午應聲倒地，族人不捨紅了眼眶，將為老雀榕辦追思會。

老雀榕位於海拔800公尺德文部落的德萊公園內，一進德文部落第一眼看到的就是老雀榕，德文社區發展協會總幹事包金茂表示，聽耆老說老雀榕有170年樹齡，是縣政府列冊保護的老樹，也是「德文八景」之一，高約30公尺，樹身要7人才能環抱。

今年1月，族人發現它不像往年抽新芽，到2月都還沒有新芽，向外求救，縣府得知後，上週會同屏東科技大學樹醫生前往診斷，初步診斷疑似感染褐根菌，準備下週展開搶救。

這幾天，族人在臉書上為老樹集氣祈禱，也努力在專家救治前餵養它發根劑，希望能注入一線生機，不少到過德文部落的人都在臉書留言為老樹集氣。

老雀榕今天中午等不到下週的救治，應聲倒地，族人在巨大聲響後前往查看，發現老雀榕倒下，深深不捨都紅了眼眶。

一名網友說，每次進入部落的第一眼，就是這立於轉角處的百年雀榕，枝葉猶如母親展開雙臂，溫柔迎接歸人與過客；也有網友傷感地說「德文八景少1景了」。

包金茂表示，老雀榕是子母樹，它今天倒的方向是子樹的另外一側，子樹還留著，但也疑似感染褐根菌，下週林試所的專家將前來救治子樹。

包金茂表示，他已著手向族人蒐集老雀榕的照片，將為老雀榕辦追思會，讓大家好好跟老雀榕道別，明天將召開部落會議，決定追思會舉辦的時間。

屏東

延伸閱讀

擴大托育服務版圖！屏東第4家社區公共托育家園揭牌

蘇震清：扮演好立委角色 目前無參選縣長想法

蘇震清退黨算盤打得精 綠營屏東分裂添隱憂

蘇震清宣布退出民進黨 縣黨部證實收到本人簽名文件

相關新聞

228連假去哪裡一遊？ 高雄市熱情推薦泡溫泉、賞蝶

228連假明天起連放3天，高雄市觀光局向要外出旅遊踏青的民眾推薦東高雄六龜泡湯、茂林賞蝶，並籲請民眾在交通部觀光局的「2...

高雄人今晚告別中博高架橋 啟動舊火車站遷移等工程

通車17 年的高雄「中博高架橋」完成階段性任務，今晚拆除走入歷史。鐵道局南部工程處表示，以9天時間封路拆除高架橋兩側引道...

擴大托育服務版圖！屏東第4家社區公共托育家園揭牌

屏東縣政府為建立「以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎」的友善育兒環境，將縣內第4家社區公共托育家園，進駐潮州鎮潮和國小，...

恆春半島民謠老古板？ 首本有聲書誕生超時尚

為拉近屏東恆春半島老民謠與現代人的距離，策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費，出版首本結合數位...

跟金門觀光業者「博感情」 林佳龍：全力支持拚國旅

交通部長林佳龍昨天抵金展開馬不停蹄的行程，又是看金門大橋還宣布「台灣燈會」的部分花燈，將移師到金門瓊林聚落展出，關心離島...

高雄銀行去年清理慶富集團貸款案 最終損失7億9千萬元

慶富集團與高雄銀行的往來，包括承造獵雷艦的履約保證、集團的貸款，高雄銀行108年11月間向高雄市議會報告，慶富尚欠高銀1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。