屏東德文部落百年老雀榕倒了 族人不捨將辦追思

三地門鄉德文村老雀榕已有170年樹齡，是「德文八景」之一，疑感染褐根菌，縣府原擬下週搶救，沒想到老樹撐不過今天中午應聲倒地，族人不捨紅了眼眶，將為老雀榕辦追思會。

老雀榕位於海拔800公尺德文部落的德萊公園內，一進德文部落第一眼看到的就是老雀榕，德文社區發展協會總幹事包金茂表示，聽耆老說老雀榕有170年樹齡，是縣政府列冊保護的老樹，也是「德文八景」之一，高約30公尺，樹身要7人才能環抱。

今年1月，族人發現它不像往年抽新芽，到2月都還沒有新芽，向外求救，縣府得知後，上週會同屏東科技大學樹醫生前往診斷，初步診斷疑似感染褐根菌，準備下週展開搶救。

這幾天，族人在臉書上為老樹集氣祈禱，也努力在專家救治前餵養它發根劑，希望能注入一線生機，不少到過德文部落的人都在臉書留言為老樹集氣。

老雀榕今天中午等不到下週的救治，應聲倒地，族人在巨大聲響後前往查看，發現老雀榕倒下，深深不捨都紅了眼眶。

一名網友說，每次進入部落的第一眼，就是這立於轉角處的百年雀榕，枝葉猶如母親展開雙臂，溫柔迎接歸人與過客；也有網友傷感地說「德文八景少1景了」。

包金茂表示，老雀榕是子母樹，它今天倒的方向是子樹的另外一側，子樹還留著，但也疑似感染褐根菌，下週林試所的專家將前來救治子樹。

包金茂表示，他已著手向族人蒐集老雀榕的照片，將為老雀榕辦追思會，讓大家好好跟老雀榕道別，明天將召開部落會議，決定追思會舉辦的時間。