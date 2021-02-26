企業相揪做公益 宮廟歡送錢母過元宵
民進黨高雄市黨部今天與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起元宵送錢母、企業送物資關懷活動，今天氣溫回暖，一早仍有大批民眾頂著大太陽排隊，許多民眾表示感謝三坪宮、市黨部及企業界舉辦這場有意義的活動，現場熱鬧滾滾！
民進黨市黨部執行長林志誠表示，社會有上有許多需要幫助的朋友，繼上月19日在燕巢舉辦寒冬送暖活動，獲得在地的迴響，黨部本於服務社會理念，這次透過三坪宮發送元宵錢母活動，結合企業發送物資，讓燕巢地區中低收入戶市民可在元宵節日，感受社會濃濃的溫暖！
林志誠進一步表示，不過社會上仍有許多鄉親亟需協助，呼籲各界有錢出錢、有力出力幫助更多的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言