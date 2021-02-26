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企業相揪做公益 宮廟歡送錢母過元宵

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供

民進黨高雄市黨部今天與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起元宵送錢母、企業送物資關懷活動，今天氣溫回暖，一早仍有大批民眾頂著大太陽排隊，許多民眾表示感謝三坪宮、市黨部及企業界舉辦這場有意義的活動，現場熱鬧滾滾！

民進黨市黨部執行長林志誠表示，社會有上有許多需要幫助的朋友，繼上月19日在燕巢舉辦寒冬送暖活動，獲得在地的迴響，黨部本於服務社會理念，這次透過三坪宮發送元宵錢母活動，結合企業發送物資，讓燕巢地區中低收入戶市民可在元宵節日，感受社會濃濃的溫暖！

林志誠進一步表示，不過社會上仍有許多鄉親亟需協助，呼籲各界有錢出錢、有力出力幫助更多的人。

民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高雄市黨部與燕巢三坪宮、郡都建設集團、高吉鋼鐵公司及享溫馨囍宴會館結合燕巢區公所，發起企業送物資關懷活動，一早有大批民眾頂著大太陽排隊現場熱鬧滾滾。圖／民進黨高市黨部提供

民進黨 元宵節

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