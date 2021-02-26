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228連假去哪裡一遊？ 高雄市熱情推薦泡溫泉、賞蝶

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局建議民眾可利用228連假到六龜寶來泡溫泉。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局建議民眾可利用228連假到六龜寶來泡溫泉。圖／高雄市觀光局提供

228連假明天起連放3天，高雄市觀光局向要外出旅遊踏青的民眾推薦東高雄六龜泡湯、茂林賞蝶，並籲請民眾在交通部觀光局的「2021年台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」中投票支持六龜寶來不老溫泉。交通部公路總局高雄區監理所則建議要到台東旅遊的民眾搭乘國光、高雄及鼎東等客運，這3家長途客運有從高鐵左營站直達台東轉運站的班次可選擇，且可享「個人來回票650元、台東租車折價暨客運回程現金折抵、兌換伴手禮」等優惠。

高市觀光局長周玲妏表示，連假走訪六龜，可以到不老溫泉區泡湯，還可前往六龜之心、六龜大佛、旗山老街、寶來花賞溫泉公園、南橫天池等一遊，品嘗寶來大街的梅子入菜美食，晚上入住當地優質旅宿，隔天再到茂林生態公園賞紫斑蝶，品味原民文化與美食。

交通部觀光局的「台灣好湯」活動盤點台灣19大溫泉區域，六龜寶來不老溫泉入圍。高市觀光局為不老溫泉拉票，強調不老溫泉溫度介於攝氏40度到50度之間，是弱鹼性碳酸泉，水質清澈無刺鼻味，請民眾3月31日之前到「台灣好湯」票選活動中投不老溫泉一票，參加投票的人就有機會獲得溫泉住宿券、泡湯券及IPHONE 12等多項獎品。

高雄區監理所則替高雄到台東的長途客運「拉票」，強調國光、高雄及鼎東客運從高鐵左營站直達台東轉運站，個人單程票350元，來回票650元，比搭台鐵自強號便宜，加上網路預約後到超商通路取票很便利，到了台東，旅客可憑客運票根到特定店家免費兌換美食伴手禮，向當地合作的業者租車還可享折價優惠，一舉數得。

高雄區監理所長李瑞銘表示，到台東地區旅遊，搭乘大眾運輸交通工具不僅能悠閒欣賞當地景致，也減少車輛排放廢氣，更可享優惠票價，各運輸相關單位也落實清潔消毒等防疫工作，民眾可安心搭乘。

高雄市觀光局建議民眾可利用228連假到六龜寶來泡溫泉。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局建議民眾可利用228連假到六龜寶來泡溫泉。圖／高雄市觀光局提供
交通部公路總局高雄區監理所建議228連假要到台東旅遊的民眾選擇搭長途客運。圖／高雄區監理所提供
交通部公路總局高雄區監理所建議228連假要到台東旅遊的民眾選擇搭長途客運。圖／高雄區監理所提供

溫泉 六龜 觀光局

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