快訊

林郭文艷申讓大同全部持股2131張 若賣出持股將降為零

鹽水蜂炮城持續轟炸湧人潮 超震撼影片曝光！

美人魚主燈 6月搭配花火節重新閃亮吉貝島

中央社 / 澎湖縣26日電

澎湖去年燈光節中獲得繆思創意大獎金獎的主燈「美人魚」，澎湖縣政府旅遊處申請認養並移到澎湖吉貝島，今年6月5日的花火節將搭配花火再度點燈。

澎湖縣政府為營造吉貝沙灘浪漫意象，透過燈光藝術展現風采，爭取觀光局澎湖國家風景區管理處去年所舉辦的國際海灣燈光節的主燈「美人魚」移置至吉貝沙尾，成為吉貝海島的燈光藝術主體，今天以專船運抵，將儘速趕工，配合今年6月5日花火節移往吉貝島施放時，同步點燈。

觀光局澎湖國家風景區管理處去年9月在金龍頭舉辦長達2個月的澎湖國際海灣燈光節，其中主燈是「美人魚」燈區，獲IAA國際設計聯盟競賽紐約設計大賽，還有「龜來運轉」與「忘憂花園」，先後獲得國際設計大獎賽藝術設計類銀獎與手工藝設計類銅獎，出盡鋒頭。

「美人魚」主燈等在燈光節展期結束後，分別由縣府旅遊處、文化局與湖西公所等獲得認養，移置在吉貝、文化局與林投公園區內，再現燈光的美麗。

澎湖 國家風景區

延伸閱讀

今年元宵節不乞龜 賴峰偉赴三官殿祈求「零確診」

影／南投燈會19日晚間點燈 星光泡泡屋欣賞震撼水舞

新埔天穿藝術展19日將登場 主燈「女媧補天」超吸睛

華信、立榮航空 今安排2班加班機往返本島及澎湖

相關新聞

高雄人今晚告別中博高架橋 啟動舊火車站遷移等工程

通車17 年的高雄「中博高架橋」完成階段性任務，今晚拆除走入歷史。鐵道局南部工程處表示，以9天時間封路拆除高架橋兩側引道...

228連假去哪裡一遊？ 高雄市熱情推薦泡溫泉、賞蝶

228連假明天起連放3天，高雄市觀光局向要外出旅遊踏青的民眾推薦東高雄六龜泡湯、茂林賞蝶，並籲請民眾在交通部觀光局的「2...

擴大托育服務版圖！屏東第4家社區公共托育家園揭牌

屏東縣政府為建立「以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎」的友善育兒環境，將縣內第4家社區公共托育家園，進駐潮州鎮潮和國小，...

恆春半島民謠老古板？ 首本有聲書誕生超時尚

為拉近屏東恆春半島老民謠與現代人的距離，策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費，出版首本結合數位...

跟金門觀光業者「博感情」 林佳龍：全力支持拚國旅

交通部長林佳龍昨天抵金展開馬不停蹄的行程，又是看金門大橋還宣布「台灣燈會」的部分花燈，將移師到金門瓊林聚落展出，關心離島...

高雄銀行去年清理慶富集團貸款案 最終損失7億9千萬元

慶富集團與高雄銀行的往來，包括承造獵雷艦的履約保證、集團的貸款，高雄銀行108年11月間向高雄市議會報告，慶富尚欠高銀1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。