美人魚主燈 6月搭配花火節重新閃亮吉貝島
澎湖去年燈光節中獲得繆思創意大獎金獎的主燈「美人魚」，澎湖縣政府旅遊處申請認養並移到澎湖吉貝島，今年6月5日的花火節將搭配花火再度點燈。
澎湖縣政府為營造吉貝沙灘浪漫意象，透過燈光藝術展現風采，爭取觀光局澎湖國家風景區管理處去年所舉辦的國際海灣燈光節的主燈「美人魚」移置至吉貝沙尾，成為吉貝海島的燈光藝術主體，今天以專船運抵，將儘速趕工，配合今年6月5日花火節移往吉貝島施放時，同步點燈。
觀光局澎湖國家風景區管理處去年9月在金龍頭舉辦長達2個月的澎湖國際海灣燈光節，其中主燈是「美人魚」燈區，獲IAA國際設計聯盟競賽紐約設計大賽，還有「龜來運轉」與「忘憂花園」，先後獲得國際設計大獎賽藝術設計類銀獎與手工藝設計類銅獎，出盡鋒頭。
「美人魚」主燈等在燈光節展期結束後，分別由縣府旅遊處、文化局與湖西公所等獲得認養，移置在吉貝、文化局與林投公園區內，再現燈光的美麗。
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