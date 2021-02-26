高雄人今晚告別中博高架橋 啟動舊火車站遷移等工程

通車17 年的高雄「中博高架橋」完成階段性任務，今晚拆除走入歷史。鐵道局南部工程處表示，以9天時間封路拆除高架橋兩側引道，4月底前完成主體橋面拆除，後續展開帝冠式舊站遷移、車站東區等相關建設，高雄鐵路地下化完成最後一哩路。

高雄火車站上方的中博高架橋今晚零時動工拆除，下午2點，交通部政務次長王國材、市長陳其邁等人參加拆除記者會，邀請三民、新興兩地里長見證歷史。

交通部鐵道局南部工程處長劉雲生表示，早年中博地下道銜接博愛路與中山路，因牴觸捷運紅線R11站，改興建臨時高架橋取代，高架橋在2003年5月通車啟用；2月27日至3月7日封路，以9天時間拆除兩側引道路段，替代高架橋的站西路段3月8日開放雙向通行。

王國材指出，高雄鐵路地下化在107年10月通車，但當時是軌道通車，車站還沒好，中博高架導致很多工程無法進行；火車站以環抱式交通概念設計，未來高棚上面也可以站人，優化車站下四層運輸功能。

陳其邁以英國滑鐵盧與聖潘克拉斯兩個車站為例，期盼高雄車站可以結合歷史建物發展成城市客廳與商業中心。陳其邁說，中博高架橋已經是高雄人共同的記憶，未來車站擁有寬廣廣場與綠地，兼具商業、觀光住宿、長短途運輸，及可供自行車通行的天棚，成為城市新門戶。