高雄人今晚告別中博高架橋 啟動舊火車站遷移等工程
通車17 年的高雄「中博高架橋」完成階段性任務，今晚拆除走入歷史。鐵道局南部工程處表示，以9天時間封路拆除高架橋兩側引道，4月底前完成主體橋面拆除，後續展開帝冠式舊站遷移、車站東區等相關建設，高雄鐵路地下化完成最後一哩路。
高雄火車站上方的中博高架橋今晚零時動工拆除，下午2點，交通部政務次長王國材、市長陳其邁等人參加拆除記者會，邀請三民、新興兩地里長見證歷史。
交通部鐵道局南部工程處長劉雲生表示，早年中博地下道銜接博愛路與中山路，因牴觸捷運紅線R11站，改興建臨時高架橋取代，高架橋在2003年5月通車啟用；2月27日至3月7日封路，以9天時間拆除兩側引道路段，替代高架橋的站西路段3月8日開放雙向通行。
王國材指出，高雄鐵路地下化在107年10月通車，但當時是軌道通車，車站還沒好，中博高架導致很多工程無法進行；火車站以環抱式交通概念設計，未來高棚上面也可以站人，優化車站下四層運輸功能。
陳其邁以英國滑鐵盧與聖潘克拉斯兩個車站為例，期盼高雄車站可以結合歷史建物發展成城市客廳與商業中心。陳其邁說，中博高架橋已經是高雄人共同的記憶，未來車站擁有寬廣廣場與綠地，兼具商業、觀光住宿、長短途運輸，及可供自行車通行的天棚，成為城市新門戶。
市府交通局指出，9天施工期間，九如二路至博愛一路、建國二路至八德一路，兩個引道區段在施工期間封閉，另有火車站附近道路實施交通管制，建議南北向通行市民改走民族路或中華路，東西向則改走中正路、大順路。此外，市府也針對三民、新興兩區受影響居民贈送耳機，其中有兩晚24小時施工不間斷，補助101戶居民短期住宿旅館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言