擴大托育服務版圖！屏東第4家社區公共托育家園揭牌

屏東縣政府為建立「以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎」的友善育兒環境，將縣內第4家社區公共托育家園，進駐潮州鎮潮和國小，並於今天上午舉辦揭牌儀式；縣府未來也會陸續增設公共托育據點，擴大縣內托育服務版圖。屏東縣長潘孟安表示，提供良好托育照顧品質，及平價化的托育環境，可讓新手家庭，安心工作放心育兒。

縣府指出，潮州社區公共托育家園，是透過跨局處合作，盤點縣內閒置空間，透過重新整建活化公有空間，布建公共托育據點，經盤點發現潮州鎮尚未建構公共托育設施，加上鎮內對公托有強烈需求，因此，在潮和國小支持下才得以找到合適場域。

縣府表示，潮州社區公共托育家園，為縣內第4家社區公共托育家園，採公私合辦的方式，委由美和學校財團法人美和科技大學經營管理，由4名專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，每名幼童每月托育費用1萬2000元，同時還可申請3000元至7000元的托育補助，藉此減輕家庭育兒負擔。

此外，社區公共托育家園照顧模式的優點在於，讓同齡孩子可以互動玩耍，且托兒人數不多，照顧人力比低於托嬰中心，也降低人員照顧壓力。

潘孟安表示，未來會持續盤點縣內閒置空間，透過重新整建活化公有空間，布建公共托育據點，預計今年還會在萬丹、內埔各增設1處社區公托家園，擴大縣內托育服務版圖。

潘孟安還說，若能在現有托育制度中，增加第三種選擇，並提供良好托育照顧品質，及平價化的托育環境，可讓新手家庭，安心工作放心育兒。