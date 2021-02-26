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恆春半島民謠老古板？ 首本有聲書誕生超時尚

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費出版首本和數位科技結合的民謠有聲書，歷時半年多籌備，今天在滿州國小發表「朵朵的禮物」。記者潘欣中／攝影
策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費出版首本和數位科技結合的民謠有聲書，歷時半年多籌備，今天在滿州國小發表「朵朵的禮物」。記者潘欣中／攝影

為拉近屏東恆春半島老民謠與現代人的距離，策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費，出版首本結合數位的民謠有聲書，插畫家楊雅儒將滿州傳唱民謠女性的生命故事巧妙轉化為真人故事，搭配音樂人黃可樵改編自滿州民謠的創作音樂，今天在滿州國小發表「朵朵的禮物」，阿嬤邊看故事邊聽熟悉的民謠配樂，直呼好感動。

首本將滿州民謠結合數位科技的有聲書繪本誕生，幕後推手是連續3年策劃恆春半島歌謠季的張彥頡等多位年輕人，張彥頡說，一般人對恆春半島民謠多停留在「老古板」的音樂文化產物，他們和創立40多年的滿州鄉民謠協進會長期接觸，從每個傳唱長輩不同的生命故事，發現民謠旋律和歌詞意境之美，為拉近與現代人距離，發想出版民謠有聲書。

滿州民謠協進會去年在文化部國家文化記憶庫和鄉公所支持下，邀火箭人實驗室、李林建築事務所、鉛筆的里程數和階梯影像等領域專業團隊，以民謠資料庫文基礎重新打造，並在街聲網站建立滿州聲音博物館音樂平台和完成「島上寫歌─張日貴紀錄片」，再邀請插畫家楊雅儒和音樂人黃可樵，改編女性故事和滿州民謠，透過1名不斷與土地對話的女孩故事，再以配樂順應起承轉合。

南漂的插畫家楊雅儒，跟著夥伴接觸並認識民謠後，在個人經營的FB粉絲頁「鉛筆的里程數」，就有與在地耆老共創的感人故事；她說，這是各年齡層都適合看的繪本，每個人都可以從書中找到自己的影子，不同年紀，與土地對話的心境也會不同；黃可樵說，為將滿州自然元素真實表現，走過白砂和滿州等地方，採錄風聲和自然聲音，聽完有聲書也像是走成一趟奇妙的旅程。

「現代科技太厲害了！」這本有聲書用手機掃描QR code，就可以聽見完整的故事內容和音樂，滿州民謠協會前後任理事長王洋月和張碧英都感動說，民謠保存不易，以重新轉譯的藝術作品呈現民謠音樂，可讓更多人認識半島獨特的民謠文化。

恆春 插畫家 文化部

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