恆春半島民謠老古板？ 首本有聲書誕生超時尚

為拉近屏東恆春半島老民謠與現代人的距離，策劃恆春半島歌謠季的多位年輕人，去年發想寫計畫向文化部爭取經費，出版首本結合數位的民謠有聲書，插畫家楊雅儒將滿州傳唱民謠女性的生命故事巧妙轉化為真人故事，搭配音樂人黃可樵改編自滿州民謠的創作音樂，今天在滿州國小發表「朵朵的禮物」，阿嬤邊看故事邊聽熟悉的民謠配樂，直呼好感動。

首本將滿州民謠結合數位科技的有聲書繪本誕生，幕後推手是連續3年策劃恆春半島歌謠季的張彥頡等多位年輕人，張彥頡說，一般人對恆春半島民謠多停留在「老古板」的音樂文化產物，他們和創立40多年的滿州鄉民謠協進會長期接觸，從每個傳唱長輩不同的生命故事，發現民謠旋律和歌詞意境之美，為拉近與現代人距離，發想出版民謠有聲書。

滿州民謠協進會去年在文化部國家文化記憶庫和鄉公所支持下，邀火箭人實驗室、李林建築事務所、鉛筆的里程數和階梯影像等領域專業團隊，以民謠資料庫文基礎重新打造，並在街聲網站建立滿州聲音博物館音樂平台和完成「島上寫歌─張日貴紀錄片」，再邀請插畫家楊雅儒和音樂人黃可樵，改編女性故事和滿州民謠，透過1名不斷與土地對話的女孩故事，再以配樂順應起承轉合。

南漂的插畫家楊雅儒，跟著夥伴接觸並認識民謠後，在個人經營的FB粉絲頁「鉛筆的里程數」，就有與在地耆老共創的感人故事；她說，這是各年齡層都適合看的繪本，每個人都可以從書中找到自己的影子，不同年紀，與土地對話的心境也會不同；黃可樵說，為將滿州自然元素真實表現，走過白砂和滿州等地方，採錄風聲和自然聲音，聽完有聲書也像是走成一趟奇妙的旅程。

「現代科技太厲害了！」這本有聲書用手機掃描QR code，就可以聽見完整的故事內容和音樂，滿州民謠協會前後任理事長王洋月和張碧英都感動說，民謠保存不易，以重新轉譯的藝術作品呈現民謠音樂，可讓更多人認識半島獨特的民謠文化。