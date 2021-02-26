金輝輪沉沒馬祖福澳港區求償難 估處理費2千萬

受疫情影響，只能在島內旅行。離開濕冷的北部，走訪溫暖的台南、高雄、屏東。才發現，好久沒去的南國，已非印象中的老舊純樸，如今，充滿最新穎的設計、最前衛的建築，及最時髦的生活風格。

2021-02-26 09:24