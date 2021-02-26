金輝輪沉沒馬祖福澳港區求償難 估處理費2千萬
去年在馬祖福澳港區沉沒的蒙古籍金輝輪，留下後續除油、船體移除問題待處理，連江縣港務處已積極爭取經費，初估需新台幣2000萬元。
去年12月金輝輪在南竿翰林角海域擱淺，因船身進水，拖回福澳港區後因船底破裂沉沒港區，船主不僅未在限期內提出除油、船體移除計畫，1月後也失聯，留下後續問題。
連江縣港務處表示，金輝輪沉船後，航港局、港務處、船東及連江縣環資局、海巡等相關單位多次召開會議協商處理，但因船隻處置問題金額龐大，船東無意願處理，現在已經完全聯繫不到船主。
連江縣港務處長林志豐表示，因金輝輪船籍、公司都設立海外，求償困難。船上人員在移民署、衛福局、馬防部協助安排下集中隔離檢疫14天期滿後離境返回中國大陸；船體移除部分，現已申請經費處理，初步估計需要約新台幣2000萬元，實際金額將以依法招標為主，希望6月底以前能完成清除計畫。
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