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高雄銀行去年清理慶富集團貸款案 最終損失7億9千萬元

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
曾出具履約保證給慶富造船公司承造獵雷艦的高雄銀行，去年處分慶富集團與該行往來提供的擔保品，銀行最後仍損失了7億9000萬元。圖／本報資料照
曾出具履約保證給慶富造船公司承造獵雷艦的高雄銀行，去年處分慶富集團與該行往來提供的擔保品，銀行最後仍損失了7億9000萬元。圖／本報資料照

慶富集團與高雄銀行的往來，包括承造獵雷艦的履約保證、集團的貸款，高雄銀行108年11月間向高雄市議會報告，慶富尚欠高銀12億多元，經過去年的抵押品拍賣，高銀總經理徐翠梅今天表示，慶富相關逾放已大致清理，高銀損失約7億9000萬元，這對高銀而言是不小的損失。

慶富造船公司為建造獵雷艦，103年11月3日標得國防部「獵雷艦」之標案，合約金額349億3300萬元，相對其工程履約保證金額高達17億4665萬元，且需在一定工作天內提交保證金給國防部，當時高雄銀行出具履約保證，讓慶富造船公司得以和國防部簽彴。

高雄銀行表示，此履約保證有16.85億元活期存款設質為擔保，擔保率96.47%，相較一般履約保證徵取2至3成的擔保品高出甚多，105年2月4日第一銀行主辦的「獵雷艦聯貸案205億元」成立後，保證函改由一銀開出，高銀已解除保證責任，自此「獵雷艦案」與高銀無涉。

不過，慶富集團仍與高銀有所往來，到106年10月下旬，集團繳息出現逾期，108年11月間高銀向議會報告慶富集團尚欠高銀12億多元。

徐翠梅說，去年高銀拍賣了慶富集團某公司擔保品一艘漁船，拍得1億2800多萬元，另博愛路上的兩筆土地在第一拍流標之後，第二標拍得3億3700萬元，比第一拍的底價高；到目前，高雄在整個慶富集團貸款上的損失有7億9000萬元之多。

慶富 獵雷艦 國防部

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