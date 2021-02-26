屏東六堆元宵尖炮城登場 縣府推客家夥房之旅

客庄12大節慶－六堆元宵尖炮城活動，將於27日、28日在屏東五溝國小登場，屏東縣政府結合尖炮城推出全國第一座「客家夥房聚落群」文化資產－五溝水的文化之旅。

屏東六堆客家元宵尖炮城活動，源於六堆客家先民來台開墾初期禦敵的警示，用點燃的鞭炮丟擲進竹竿上所掛的燈籠，燈籠裡有鞭炮，引燃燈籠裡的鞭炮需靠技巧，當年客家先民以燈籠做掩飾的警示巧思，逐漸演變成結合客家人伯公（土地公）信仰春天祈福的元宵節活動。

尖炮城活動在六堆客家地區幾乎已式微，但百餘年來在起源地萬巒鄉五溝水年年舉辦未曾中斷，10多年前被列為全國客庄節慶12大活動，由縣府結合地方擴大舉辦。

五溝水為全國第一座通過文化部文資登錄的「客家夥房聚落群」文化資產，今年是六堆300年，為了讓遊客能深度體驗具特色的客家節慶文化，縣府與旅遊業合作，規劃由客庄文化觀光解說員帶路的遊程，目前已上架販售。

27日、28日除了有尖炮城活動外，現場還有象徵客家人敬天崇地精神的盤花競賽與體驗、客家傳統年俗跌三烏、探索五溝水的定向越野、香包體驗及好客市集等。

縣府表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，進入活動會場採實聯制登錄、入口有紅外線自動測量體温，並請民眾全程戴口罩，實施飲食限制。