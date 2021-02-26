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今年元宵節不乞龜 賴峰偉赴三官殿祈求「零確診」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
馬公市三官殿今晨辦祝壽大典，縣長賴峰偉（左二）率眾參拜祈福。圖／澎湖縣府提供
馬公市三官殿今晨辦祝壽大典，縣長賴峰偉（左二）率眾參拜祈福。圖／澎湖縣府提供

今天是農曆正月15日元宵節，受疫情影響，今年澎湖大廟宇配合取消大型活動或乞龜，改以不同型式祈福。今天清晨，馬公三官殿舉辦祝壽大典，縣長賴峰偉率眾參拜祈福，祈求澎湖維持新冠肺炎零確診。

相傳元宵節也是天官大帝聖誕，天官大帝下凡賜福日子，馬公市三官殿今早辦祝壽大典，吸引許多信眾參拜祈福。三官殿管委會主委李伸滿說，今年三官殿停辦乞龜及過平安橋活動，改以「過爐」方式象徵除穢、解厄，另準備800份平安米贈送信眾。

元宵節乞龜是澎湖人一年一度重大活動，受疫情影響，許多寺廟取消或簡化元宵節活動。賴峰偉表示，澎湖「自助、人助、天助」維持零確診紀錄，祈願神明賜福，庇佑縣民健康平安，澎湖維持零確診。

今年三官殿停辦乞龜及過平安橋，改以「過爐」方式替信眾消災解厄。圖／澎湖縣府提供
今年三官殿停辦乞龜及過平安橋，改以「過爐」方式替信眾消災解厄。圖／澎湖縣府提供

澎湖 元宵節 疫情

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