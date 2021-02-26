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228連假墾丁再現滿房 春節大塞車用路人憂心噩夢重演

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
警方評估228車假車潮不如農曆連假，但仍不敢大意，依往例祭出調撥和分流措施，並強力取締違規行駛機慢車道和路肩。記者潘欣中／翻攝
警方評估228車假車潮不如農曆連假，但仍不敢大意，依往例祭出調撥和分流措施，並強力取締違規行駛機慢車道和路肩。記者潘欣中／翻攝

疫情趨緩加上邊境未解封，台東及屏東恆春半島在春節連假湧入大批人潮，必經的省道台1線枋山至枋寮段連續多天塞到深夜，北上壅塞程度堪稱歷年之最；228連假明天登場，墾丁核心地區旅宿多滿房2天，用路人憂心農曆年的塞車噩夢重演，警方雖評估車潮不如農曆連假，但仍不敢大意，依往例祭出調撥和分流措施，並強力取締違規行駛機慢車道和路肩，預計28日中午後出現大量北返車潮。

警方推估，因農曆春節連假剛結束，228連假車潮不至於超過春節連假，前往台東及墾丁的南下車潮在前兩天上午至中午是高峰，北返集中在後兩天午後，因屏東墾丁核心地區旅宿多滿房2天，區外也有七成住房率，加上台9線來自台東的大量北返車潮，後兩天台1線北上路段仍會出現返鄉車陣，採連假最高規格的交通疏導措施。

枋寮警方為紓解台1線436.5至445.5公里（枋寮建興五岔路口至內獅）易壅塞路段車流，連續3天視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道；28日午後開始的北返車流，則實施「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道和路肩，衍生事故壅塞。

墾丁是國旅度假勝地，恆春警方針對夜間人潮集中的墾丁大街，援例規畫「三階段管制」執行管制措施，如人潮如非滿溢至大街車道，將採一般假期狀況的人車分道，對可能出現前往車城福安宮參拜人潮，將在各路口實施號誌長綠，必要時實施南下由車城海口泊逸飯店右轉車城濱海景觀道路紓導措施。

228連假明天登場，屏東墾丁核心地區旅宿多滿房2天，用路人憂心農曆連假的塞車噩夢重演。記者潘欣中／攝影
228連假明天登場，屏東墾丁核心地區旅宿多滿房2天，用路人憂心農曆連假的塞車噩夢重演。記者潘欣中／攝影

連假 車道 墾丁

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