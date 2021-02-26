228連假墾丁再現滿房 春節大塞車用路人憂心噩夢重演

疫情趨緩加上邊境未解封，台東及屏東恆春半島在春節連假湧入大批人潮，必經的省道台1線枋山至枋寮段連續多天塞到深夜，北上壅塞程度堪稱歷年之最；228連假明天登場，墾丁核心地區旅宿多滿房2天，用路人憂心農曆年的塞車噩夢重演，警方雖評估車潮不如農曆連假，但仍不敢大意，依往例祭出調撥和分流措施，並強力取締違規行駛機慢車道和路肩，預計28日中午後出現大量北返車潮。

警方推估，因農曆春節連假剛結束，228連假車潮不至於超過春節連假，前往台東及墾丁的南下車潮在前兩天上午至中午是高峰，北返集中在後兩天午後，因屏東墾丁核心地區旅宿多滿房2天，區外也有七成住房率，加上台9線來自台東的大量北返車潮，後兩天台1線北上路段仍會出現返鄉車陣，採連假最高規格的交通疏導措施。

枋寮警方為紓解台1線436.5至445.5公里（枋寮建興五岔路口至內獅）易壅塞路段車流，連續3天視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道；28日午後開始的北返車流，則實施「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道和路肩，衍生事故壅塞。