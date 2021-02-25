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高雄-北京特色周今年未停辦 今天以雲端視訊熱鬧進行

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行，兩邊同時表演太極拳。記者楊濡嘉／攝影
「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行，兩邊同時表演太極拳。記者楊濡嘉／攝影

2011年開始舉辦的「高雄-北京特色周」，今年雖受新冠肺炎疫情影響，兩個城市的人士無法實際相聚一堂，今天採視訊方式交流。

高雄市主辦方中華海峽兩岸企業交流協會榮譽理事長陳堂立說，希望「北京特色周」在高雄、「高雄特色周」在北京 都能盛大辦理，共同努力發揚中華文化。

2011年開始在台辦理的北京特色周，多在跨年或元宵期間舉辦，今年受疫情影響，改用雲端視訊辦理，高雄方、北京方各以特色小吃、工藝大師展藝和精采的表演交流，依然展現好吃、好看又好玩的特色。

今天高雄方分別在香蕉碼頭河邊海產餐廳、岡山兩個場地與北京視訊，香蕉碼頭有300多人參加。

香蕉碼頭會場安排賀新年戰鼓表演、木棉花合唱團演唱、街舞，岡山會場有社區居民二胡合奏，高雄方介紹了高雄夜市美食、在地小吃。北京會場有箜篌演奏、舞蹈表演、相聲，北京剪紙專家徐陽教大家剪出美麗的蝴蝶，高雄和北京也都表演太極拳，節目精采熱鬧，在元宵節前帶來新年喜慶氣氛。國台辦交流局、北京市台辦人士也在北京會場與高雄場視訊連線。

「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行。記者楊濡嘉／攝影
「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行。記者楊濡嘉／攝影
「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行。記者楊濡嘉／攝影
「2021年高雄-北京特色周」暨「2021年京台社區雲聚首元宵節主題活動」今天以雲端視訊進行。記者楊濡嘉／攝影

北京 碼頭 香蕉

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