高雄-北京特色周今年未停辦 今天以雲端視訊熱鬧進行

2011年開始舉辦的「高雄-北京特色周」，今年雖受新冠肺炎疫情影響，兩個城市的人士無法實際相聚一堂，今天採視訊方式交流。

高雄市主辦方中華海峽兩岸企業交流協會榮譽理事長陳堂立說，希望「北京特色周」在高雄、「高雄特色周」在北京 都能盛大辦理，共同努力發揚中華文化。

2011年開始在台辦理的北京特色周，多在跨年或元宵期間舉辦，今年受疫情影響，改用雲端視訊辦理，高雄方、北京方各以特色小吃、工藝大師展藝和精采的表演交流，依然展現好吃、好看又好玩的特色。

今天高雄方分別在香蕉碼頭河邊海產餐廳、岡山兩個場地與北京視訊，香蕉碼頭有300多人參加。