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陳其邁慰勞高捷貓站長蜜柑 邀蔡總統也來探望
228連假將至，高雄市長陳其邁今到高捷橋頭糖廠站探望貓站長蜜柑，並慰勞犧牲假期的高捷車站人員，陳其邁也親自餵了肉泥慰勞蜜柑辛勞，還寫卡片投遞郵筒，邀請蔡英文總統也來探望蜜柑。
高雄捷運公司表示，高雄橋頭糖廠站周圍環境優美，也有不少貓在大自然中生活，高雄捷運公司打造捷運橋頭糖廠站為貓村花園，並與在地藝術家周怡礽合作，繪製許多石頭貓咪攀爬坐臥在紅磚牆上，慵懶地享受悠閒的時光，也讓路過的旅客感到療癒放鬆。
去年高捷車站員工也發揮愛貓之心，共同認養了一隻橘貓，因為是橘色，蜷縮起來就像顆可愛小橘子，所以命名為「Mikan蜜柑」。蜜柑也在熟悉環境之後，擔任起了貓站長的工作，也吸引許多遊客前來探望。
今年大年初一，高捷值班小編發了一則蜜柑站長領紅包的貼文，陳其邁特地留言為蜜柑及高捷員工加油打氣，感謝高捷員工在假期仍輪班為民眾服務的辛勞。高捷小編也邀陳有空來探望蜜柑，結果今天陳其邁就來探望蜜柑。
陳其邁除了解蜜柑的生活狀況及與旅客的互動情形外，也慰勉高捷員工在新春時犧牲假期輪值上班的辛勞，並在高捷同仁的導覽說明下，參觀了新增設的藝術家王偉的3D貓站長小屋。
貓站長小屋主要是讓民眾在沒有看到蜜柑站長執勤的時候，也可以跟站長的立牌合影，同時還可以看到其他的貓咪站務員在休息室內休息的樣貌。
民眾也可現場購買蜜柑明信片，附上郵票後可以投遞到可愛的貓咪小郵筒內，傳遞愛與幸福。陳其邁今也寫了卡片投遞郵筒，邀請蔡總統也來探望蜜柑。
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