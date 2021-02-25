快訊

壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁慰勞高捷貓站長蜜柑 邀蔡總統也來探望

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今到高捷橋頭站探望貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供
高雄市長陳其邁今到高捷橋頭站探望貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供

228連假將至，高雄市長陳其邁今到高捷橋頭糖廠站探望貓站長蜜柑，並慰勞犧牲假期的高捷車站人員，陳其邁也親自餵了肉泥慰勞蜜柑辛勞，還寫卡片投遞郵筒，邀請蔡英文總統也來探望蜜柑。

高雄捷運公司表示，高雄橋頭糖廠站周圍環境優美，也有不少貓在大自然中生活，高雄捷運公司打造捷運橋頭糖廠站為貓村花園，並與在地藝術家周怡礽合作，繪製許多石頭貓咪攀爬坐臥在紅磚牆上，慵懶地享受悠閒的時光，也讓路過的旅客感到療癒放鬆。

去年高捷車站員工也發揮愛貓之心，共同認養了一隻橘貓，因為是橘色，蜷縮起來就像顆可愛小橘子，所以命名為「Mikan蜜柑」。蜜柑也在熟悉環境之後，擔任起了貓站長的工作，也吸引許多遊客前來探望。

今年大年初一，高捷值班小編發了一則蜜柑站長領紅包的貼文，陳其邁特地留言為蜜柑及高捷員工加油打氣，感謝高捷員工在假期仍輪班為民眾服務的辛勞。高捷小編也邀陳有空來探望蜜柑，結果今天陳其邁就來探望蜜柑。

陳其邁除了解蜜柑的生活狀況及與旅客的互動情形外，也慰勉高捷員工在新春時犧牲假期輪值上班的辛勞，並在高捷同仁的導覽說明下，參觀了新增設的藝術家王偉的3D貓站長小屋。

貓站長小屋主要是讓民眾在沒有看到蜜柑站長執勤的時候，也可以跟站長的立牌合影，同時還可以看到其他的貓咪站務員在休息室內休息的樣貌。

民眾也可現場購買蜜柑明信片，附上郵票後可以投遞到可愛的貓咪小郵筒內，傳遞愛與幸福。陳其邁今也寫了卡片投遞郵筒，邀請蔡總統也來探望蜜柑。

高雄市長陳其邁今到高捷橋頭站探望貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供
高雄市長陳其邁今到高捷橋頭站探望貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供
高捷橋頭站貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供
高捷橋頭站貓站長蜜柑。圖／高捷公司提供

高捷 陳其邁 貓咪

延伸閱讀

水情燈號轉黃 陳其邁：高雄水情仍穩定

陳其邁要求「高高平」 高雄市道路品質不得一市二制

陳其邁接招！議會大會施政報告後黨團質詢增為各20分

19年前遷高雄老火車站 謝長廷：移82米3杯水都沒溢出

相關新聞

高雄-北京特色周今年未停辦 今天以雲端視訊熱鬧進行

2011年開始舉辦的「高雄-北京特色周」，今年雖受新冠肺炎疫情影響，兩個城市的人士無法實際相聚一堂，今天採視訊方式交流。

陳其邁慰勞高捷貓站長蜜柑 邀蔡總統也來探望

228連假將至，高雄市長陳其邁今到高捷橋頭糖廠站探望貓站長蜜柑，並慰勞犧牲假期的高捷車站人員，陳其邁也親自餵了肉泥慰勞蜜...

台農2號木瓜風味佳 美濃農會今出貨360箱到香港

高雄市氣候溫暖，加上美濃區平原土壤肥沃水質佳，網室栽培的台農2號木瓜黃澄香甜，美濃區農會今天出貨360箱到香港，3月將出...

水情燈號轉黃 陳其邁：高雄水情仍穩定

高雄今起水情燈號轉黃，夜間減壓供水，市長陳其邁受訪強調水情穩定，昨天供水量還達到145萬噸，也有供給台南大概有12萬噸之...

陳其邁要求「高高平」 高雄市道路品質不得一市二制

高雄縣市合併逾10年，不少原縣區道路品質仍差，市長陳其邁今午視察路竹區中興路刨鋪工程，要求高雄的道路不能一市二制，務必追...

金門知名景點又發現未爆彈 軍方攜回處理

又見未爆彈！海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天表示，上午接獲海巡署第十二巡防區指揮部轉民眾報案，在金沙鎮船型堡右側岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。