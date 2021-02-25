年輕人你捐血 我送金牌可可奶！

全台血庫近來經常告急，年輕人捐血意願偏低，以青年消費族群為主力的漫時光早午餐TC巧舖及街口支付攜手發起捐血活動，力促捐血常態化與年輕化，避免國人因缺血造成醫療危機，3月1日至5日捐血民眾，可獲金牌可可鮮奶，及買一送一的餐食優惠。

高雄捐血中心每日供應1100袋血液，日前血庫存僅剩4天存量，最近慢慢回穩，據捐血中心調查，高屏澎東醫療用血，A型血缺最多，庫存僅4到5天，已亮黃燈，其他血型均為綠燈，約有5天以上庫存。

不過高屏地區10位年輕企業家發現，年輕人比起年長者，捐血意願相對低落，在高屏擁有11家分店的漫時光早午餐創辦人徐皖台、街口支付副總黃峰昶、世界金牌TC巧舖創辦人邱濬宇、台灣獨角獸創意公司經理黃耀寬等人，於是共同號召年輕人捐輸熱血。

3月1日至5日活動期間，民眾只要到高屏9個捐血站捐血，漫食光早午餐就會贈送1杯金牌可可鮮奶，共2500杯。3月15日前到店內消費，出示「醫療財團法人台灣血液基金會」line官方帳號「愛捐血」，可享價值158元熔岩熱壓土司餐「爆漿起司：燻雞或鮪魚」買一送一優惠外，使用街口支付者將交易紀錄上傳到官方粉專，可抽500元的街口幣，共10個名額。