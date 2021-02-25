水情燈號轉黃 陳其邁：高雄水情仍穩定

高雄今起水情燈號轉黃，夜間減壓供水，市長陳其邁受訪強調水情穩定，昨天供水量還達到145萬噸，也有供給台南大概有12萬噸之多，一期稻作也還持續進行，但因水資源有限，仍希望市民節約用水、共體時艱。

陳其邁今視察永安易淹水區排水工程，對於高雄水情，他受訪表示，高雄昨天供水量達到145萬噸，也有供給台南大概有12萬噸之多，一期稻作現在也還持續進行。整體供水，比起台南、台中、新竹等地，高雄水情相對還是比較穩定。

陳其邁說，市府超前部署，包括伏流水，在枯水期供應量最高還可達到40萬噸，另在包括大樹、大寮還有非常豐沛的地下水供應量，以大寮為例，在大寮的抽水站每天可以達到抽水量6.5萬噸。而再生水的供應量，在今年底大概可以達到8萬噸，第3座再生水廠完工後，大概可以達到14.8萬噸的供水。

陳其邁並指，他今天也跟水利署長通電話，希望能夠增加鳳山水庫的供水量，從原來的3萬噸，再增加到5萬噸，長期鳳山水庫也必須做整建，要再增加更多的蓄水量。

陳其邁強調，在長期的水源供應，高雄採多元多方的配套方式來穩定供水，所以不管是產業的用水，或者是民生用水，都請市民放心。現在全台水源不足，高雄也會在穩定水源供給後，幫忙包括台南等其他縣市，提供水源供給。

他並指，高雄除了南電北送，南水也北送，而水電跟土地在企業投資是非常重要的要素，高雄可說是相對穩定，對招商來講也是優越的條件，所以也希望更多企業選擇投資高雄。

對於今天視察的永安排水工程，他說他已多次來永安視察，幾個淹水地區，包括北溝排水現在進度也如期進行，今天來是主要是永達、永安及永華3個易淹水區域，除了藉由箱涵增加逕流量，還有墊高道路的高度，及多元的水利工程改善等，希望徹底解決永安地區淹水問題。