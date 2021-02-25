陳其邁要求「高高平」 高雄市道路品質不得一市二制

高雄縣市合併逾10年，不少原縣區道路品質仍差，市長陳其邁今午視察路竹區中興路刨鋪工程，要求高雄的道路不能一市二制，務必追求「高高平」，同時宣布捷運紅線路竹延伸工程會提早到今年底動工，緊臨高雄科學園區的路竹區，未來將會是「蛋黃中的蛋黃」。

高雄路竹區中興路近800公尺路段，是農會到火車站間的主要幹道，居民使用頻繁，不過縣市合併至今未曾重修，沿路水溝蓋從民國96年至今也未曾更換，工務局今年2月5日全面刨鋪，煥然一新。

陳其邁下午搭公務車沿路檢驗，也請地方里鄰幫忙監督，他要求工務局長蘇志勳率領的團隊要聽鄉親的建議，謙卑以對，逐步改善區內道路品質。擔綱簡報的養工處長林志東說，經盤點評估，市府投入約1800萬預算改善路竹區道路品質，2月先做中興路，3月會做新民路等其他2條道路。

陳其邁認為，高雄縣市合併，道路一定要「高高平」，大家同樣在繳稅，不能只修原市區道路，卻放任縣區道路品質差，否則對原縣區民眾不公。他說，市府今年刨鋪跟整建的預算約23.7億，較去年的18億約增加6至7億；除大幅度修訂刨鋪SOP外，也採更嚴格、透明的方式，由全民監工。

陳其邁說，縣市合併後，原來縣區的建設還是要加快腳步，市府已調整預算，務必要讓原縣區跟 原市區享有同樣的道路品質，不能「一市兩制」，一到原縣區道路就變不好，這樣對鄉親法交代。