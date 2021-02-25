影／直搗生利能源枋寮光電場 陳椒華實勘日軍二戰碉堡

生利能源屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年施工時發現日治時期「石頭營」軍事遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，縣府啟動文資審議程序後，因公部門無法命令全面停工，爭議又起；時代力量立委陳椒華今會同提報人到場會勘，要求文資調查、價值和範圍盡快確認，由文化部執行；生利母公司星耀能源董事長林恬宇全程接待，強調發現軍事遺構後該區即主動停工，正借助屏東大學尋求文資保存和活化最佳方案，共創雙贏。

陳椒華說，在行政院力推綠能下，光電開發評估審議程序不夠嚴謹，致區位錯置、社會溝通不足等問題產生，地面型光電在各地爭議不斷；星耀能源枋寮光電開發案，除了破壞潛在文化資產爭議，還有嚴肅的山坡地開發「砍樹種電」議題，下會期將要求經濟部能源局將地面型光電設置對自然環境、土地使用、在地居民及文化景觀的影響評估，納入太陽光電推動策略中。

她說，內政部區域計畫委員會在審議山坡保育地、農地變更為設置光電的特定目的事業用地過程中，應保留一定規模現地植栽，已知有潛在文資須先完成提報調查，並做地方溝通說明會，作為審議依據制度檢討，地面型光電開發實施環評的條件，原僅限位於重要濕地且裝置容量達2000瓩，將要求環保署檢討；生利寮光電場的文資調查正進行中，要求文次價值和範圍盡快確認，並由文化部文資局主導執行。

今天會勘行程也出現在地「出家人」持布條到場抗議，惟聖法師說，不只是因為寺院位在開發區周邊而關注，而是一貫以「護佑山河」為己任，以此信念普渡眾生，她們不是反對綠能、不是反對種電，而是反對種電在錯誤的地方，尤其是為了種電濫墾濫伐山坡地及破壞歷史遺跡，應全面停工。

陳椒華立法委員屏東服務處主任彭畇甄說，石頭營是台灣少見的完整二戰軍事遺跡，前屏東縣政府文化處長吳錦發4年前曾宣示將振興軍事觀光，帶領媒體參訪，有當時的文資委員實勘資料可查，而文資提報程序卻不了了之，縣文化資產保護所應積極保存縣內歷史文化資產，依照文資法第60條主動提報史蹟或文化景觀。