高雄國民黨小農市集再出擊 3月2日助田寮阿蓮青農展售

國民黨高雄市黨部今天確定，3月2日上午10時到中午12時，將邀請田寮區與阿蓮區的青農到黨部一樓的小農市集展售農特產品，一方面讓消費者可以享受從產地直送餐桌的便利與安心，另方面幫助小農展售農產品。

國民黨高市黨部主委李哲華表示，小農市集1月底首次舉辦，購買情況踴躍，這次邀請田寮區與阿蓮區的青農前來展售，有田寮有機鳳梨、月世界泥岩蛋品和泥岩冰淇淋、阿蓮美女番茄、金瑩番茄等農特產品。

李哲華說，高雄市幅員遼闊，希望透過小農市集幫助小農增加營銷管道，高雄的朋友未來可直接與小農聯繫購買。

除了實體市集，李哲華表示，現在只要加入「中國國民黨」官方LINE帳號「@kmtonline」，點擊「最新消息」，也可以看到小農市集的相關購買資訊；國民黨提供平台幫助小農宣傳，盼能解決農民產銷問題和消費者「從產地直送餐桌」的便利。