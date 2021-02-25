收費開班傳授考校長秘訣 高市校長：感恩回饋社會

高雄市教育產業工會爆料瑞豐國小校長曾振興在校內開「補習班」分享考上校長經驗，每期5000元。對此曾振興回應，自己是25年前被「校長師傅」帶讀才想回饋社會，絕無藉此牟利。

高雄市教育產業工會今天表示，高市瑞豐國小校長曾振興私組讀書會，且以一對一師徒制招收多名主任在校內上課，還出專書分享考上校長秘訣；質疑校長把學校當補習班開班收費每期5000元，不但可能違法，更可能形成防疫破口。

高教產質疑，市長陳其邁稱提升高雄市的競爭力，要從教育改革做起，既然如此，更應徹底檢討改進高雄市校長的甄選、儲訓和遴選制度。

對此，曾振興回應，自己是25年前被「校長師傅」帶讀考上校長，才懷著感恩的心回饋。由於報名人數越來越多，有學員考上變成師傅，每期發出1次誤餐及交通費，其餘學費用在場地、教材，餘額滾存回饋下期學弟妹。

他指出，自己從未領取任何鐘點費用，期待外界正面看待。

瑞豐國小回應，成員們都是基於對教育的熱愛與奉獻的心，因此成立定位為「義務與傳承的師傅團隊」，這些年來秉持「傳承共好」的核心價值，共同營造「專業、傳承、永續、共好」的「師傅傳承徒弟」讀書會。

校方指出，20年前原本是以幾名學員分享經驗，後來才形成「義務與傳承的師傅團隊」制度，且開始成為組織運作，由學員自主成為服務幹部團體，自主辦理收費繳交各項費用支出。

校方也說明，收取的費用都是用於場租、印刷、事務、交通誤餐等，結餘款也都在專戶內，師傅們並未動用作為私人牟利；且共學時間均是在學校放學後及假日，師傅校長們不領取鐘點費；參與遴選也都依高市教育局的遴選制度進行，絕無不符法規事宜。